Directora de la carrera de especialistas de alergias en todo el país.

Consciente estamos, de lo molesto que puede llegar a ser un síntoma, desencadenado por alergia.

Ya sea picazón con piel alterada, hinchazón, fatiga, entre tantos.

Se nos puede mezclar su procedencia, ya que muchas veces, los diagnósticos son inexplicables, de cómo es que se suceden.

Pero el hecho es que están y a veces es por un determinado tiempo. Pero en su mayoría, es muy difícil sobrellevarlo.

La Dra. Selva Alé, formó su especialización en el exterior. Elaboró el post grado en la materia en Uruguay, lo presentó hace tres años, siendo este aprobado, ya que no se contaba con él en el país.

Actualmente es la Directora –Docente del mismo en nuestra capital. Siendo un número muy bajo de aspirantes que se inscriben para especializarse por año, para que los uruguayos podamos contar cada vez más, con Alergistas muy bien preparados, dentro de nuestro país.

Llega cada mes a nuestra ciudad prestando su asistencia en CACENNAS, con un marco importante de pacientes.

Dialogamos con ella, quien atiende en el centro mencionado, junto a médicos especializados, como lo es en este caso, el Dr. Juan Lema, como Otorrinolaringólogo:

¿Por qué es un tema tan complejo la alergia?

Porque podemos ver cómo se presentan las estaciones del año.

No podemos hablar de una determinada época, porque en el norte del país contamos con una temperatura agradable, pero en Montevideo está en once grados.

Los cambios bruscos de temperatura, las altas humedades, los vientos, son cosas frecuentes.

El clima de nuestro país, ha cambiado y todo eso favorece a la alergia. Los individuos alérgicos van a sufrir más con esta situación y prácticamente se está dando durante todo el año.

¿Estamos involucrados nosotros en favorecerla también?

Sí, cuando usamos pesticidas, sustancias que destruyen determinadas especies de plantas, para favorecer el crecimiento de otras, con fines económicos.

Las plantas, cada vez más, para defenderse de estas sustancias, (distintos agroquímicos que utilizamos), genera más polen.

Durante mucho más tiempo, es más resistente. O sea, el polen en el ambiente aumenta y el período de alergia se extiende.

Y eso lo generamos nosotros, que junto al cambio de clima, la situación empeora.

Pero no solo en Uruguay, es en el mundo.

¿Cree que son enfermedades frecuentes?

Sí, lo son. Los cambios medioambientales, así lo están determinando.

¿Si preguntamos, qué es alergia, va a depender de cada una?

Uno habla de alergia genérica, pero hay muchos tipos de alergias diferentes.

Como concepto general, alergia es: una reacción adversa, negativa, específica, frente a un agente externo (que está en el medio ambiente), que para una persona alérgica, es nocivo.

¿Un ejemplo?

Alergia al pelo de gatos: si uno no es alérgico a ello, aunque lo acaricie al animal, no le pasa absolutamente nada.

Alergia al ácaro del polvo o del polen de una planta (agentes externos) que no son nocivos, ni dañinos. No es un germen patógeno, infectante.

Pero para un individuo alérgico, se transforma en nocivo.

Hay otra condición que es importante destacarla: aquel que es alérgico, con mucha frecuencia además, es hiper-reactivo.

Una persona que tenga rinitis alérgica al polen de plantas (graminias) o ácaros del polvo, es una enfermedad muy común.

Esta persona, va a tolerar menos el humo del cigarrillo o el de espirales antimosquitos, spray, o perfumes.

Insecticidas, desinfectantes y muchos más, que no son alergizantes, pero son irritantes.

Va a tener síntomas, hacia muchas cosas con olores fuertes.

Con sus reacciones y signos, que presenta.

¿Cuáles pueden ser los signos?

Puede presentar linorrea (líquido por la nariz), estornudos, dificultad para respirar, a lo que él es alérgico y a otras condiciones que están en el ambiente irritantes.

¿Llegan las alergias a comprometer otros órganos?

Sí, en general sí.

Un individuo que es alérgico al ácaro del polvo, puede contraer una rinitis, asma, conjuntivitis, o una manifestación alérgica en la piel.

Como el organismo es uno, la alergia puede manifestarse de distinta manera.

¿Luego que el individuo, haga un brote, lo va a tener por siempre?

Sí, después que este sea alérgico, va a seguir haciendo brotes, cada vez que esté expuesto a su alergia.

La alergia se puede considerar una enfermedad sistémica.

Esto quiere decir que es el organismo el que es alérgico, y lo puede manifestar en distintos órganos: en los ojos, en la nariz, en la piel, en los pulmones, oídos y hay varios tipos de alergias distintas.

¿Cómo se la diagnostica clínicamente?

Lo primero a realizar, es una buena historia clínica. (Interrogatorio al paciente)

Y tiene que ser una historia clínica extensa.

Preguntar al individuo todos sus síntomas, que es lo que la desencadena, con que mejora, con que empeora.

Luego de ello, realizar un examen, que eso dependerá del órgano que esté afectado.

Y en ocasiones, se necesita estudios paraclínicos (hemograma) de laboratorio. Y luego lo que es más importante, son los estudios dirigidos.

Si una persona tiene un problema de rinitis alérgica, es muy importante que sea examinada su nariz, con endoscopía.

Para ver cómo se encuentra la anatomía de esa nariz y si hay modificaciones y alteraciones.

Y luego en general, el estudio diagnóstico más importante es un test de pruebas de alergia.

Que no son en la sangre, lo hacemos en la piel.

¿Cuáles son los casos?

Como el del chiquito que vemos en la fotografía junto a nosotros, que le estamos realizando un test alérgico.

El no tiene una alergia de la piel, el tiene asma. Pero en la piel aparece, a qué es alérgico. O sea que los mayores estudios de alergia se hacen en la piel.

También pueden hacerse en el órgano afectado. Pero en este caso, estamos estudiando el asma que él tiene.

¿Cuándo recurre el paciente al especialista?

Como los pacientes no saben aún que tienen esa posibilidad de atención, tardan en consultar y generalmente, las enfermedades alérgicas dan mucho sufrimiento.

Son muy molestas y alteran la calidad de vida diaria del paciente.

¿Y empeora, si llegara el paciente a tener una enfermedad de base?

Dependiendo de la condición en que se encuentra.

No es lo mismo un paciente alérgico, que además sea diabético.

Tampoco es lo mismo un paciente alérgico que tenga un asma común a otro, que viva haciendo infecciones respiratorias.

Tenemos que verlo en general, para hacer un tratamiento adecuado a todo. No solo considerar la alergia, sino con qué paciente estamos.

¿Tiene algo que ver nuestra autoinmunidad?

Es una buena pregunta.

La autoinmunidad sería exactamente lo contrario.

La alergia es una reacción adversa, específica a algo del medioambiente.

La autoinmunidad es una reacción específica a algo del propio organismo.

Como lo inverso de la alergia. En vez de tener una reacción a algo que está afuera, hace una reacción alérgica a algo que está adentro. Eso es autoinmunidad.

Nuestro sistema inmune, de defensas, siempre participa, reaccionando equivocadamente frente a algo exógeno, que es inocuo (no dañino) o reacciona equivocadamente frente e algo propio (no dañino, si es propio).

Se equivoca el sistema inmune, tanto en la alergia como en la inmunidad: en la alergia se equivoca para afuera y en la inmunidad se equivoca para adentro.

No somos perfectos. Incluso puede la persona tener los dos tipos de problemas inmunológicos.

¿Cómo es un tratamiento?

Depende de cada caso.

Cuando vamos a realizarlo, existen dos cosas a tener en cuenta: por un lado las pautas internacionales. Que son cosas importantes a pensar desde un primer momento.

Existen medicamentos que se recetan en la actualidad y que ya internacionalmente no deberían usarse.

Luego debemos individualizar el tratamiento en base a cada paciente. No queremos convertir al paciente en un esclavo de este.

Los tratamientos modernos son cada vez más efectivos. Porque aparecen medicamentos nuevos, porque sabemos más de la patología.

Los tratamientos son sumamente efectivos, cuando llegamos al diagnóstico correcto, de que realmente el individuo es un alérgico y a qué, es alérgico.

Cuán intensamente alérgico es, entonces adecuamos el tratamiento a ello. En la mayor parte es efectivo. Y si no lo es, es porque nosotros nos estamos olvidando de algo.

Si no mejora en forma notoria, buscamos, volvemos a estudiar y generalmente lo encontramos al problema.

Y a veces, el tratamiento farmacológico no es del todo efectivo cuando la alergia es muy severa, porque el paciente sigue en contacto con lo que le está provocando dicha alergia.

Si sigue en contacto masivo con el alérgeno que se la provoca y no hay posibilidad de evitarlo, hay que hacer inmunoterapia. (Tratamiento de desensibilización).

Mary Olivera

