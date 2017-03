Aunque no logren su objetivo perjudican a los contactados.

Mi nombre es Mariela Alejandra García Candal oriunda de la Ciudad de Montevideo y domiciliada en Salto desde febrero de 2010.

Hace un par de meses atrás una supuesta empresa de préstamos se contactó conmigo a través de la Red Social Facebook, en el mismo momento me di cuenta que era una estafa pero igual entablé conversación con la supuesta Secretaria de un Gerente de un Banco Francés.

Ofrecían prestamos o bien que se ganaban 30 mil dólares y una Camioneta 0km, lo único que debía hacer era un depósito de 300 dólares, me pasaron datos y foto de cédula a quien debía hacerle el giro, yo solo quería averiguar y seguí la conversación para luego dar cuenta a la Policía.

Llamé a Interpol e informé de la estafa y me dijeron que estaban enterados de esa nueva modalidad de robos.

Pasé mensaje a Facebook y esa cuenta fue bloqueada.

Ahora hay una nueva modalidad, el día 7/3/2017 me llega un mail que un usuario del más utilizado sistema de compra venta por Internet me realizaba una pregunta por un artículo que puse para vender.

La supuesta compradora se llama Mónica Morgan.

Dicha usuaria me escribe que quiere comprarme una Notebook que publicité, le contesté que aún tenía el artículo y ella me dejó un mail para que le escriba, yo le escribí y ella me contesta que vive en Canadá y que la Notebook debía enviarla a Nigeria para un primo de ella, me pidió que le pasara mis datos, foto de mi cédula, número de mi cuenta bancaria, nombre completo y demás.

En una parte de la conversación me decía que primero se informó sobre mi persona para saber si yo era de fiar mediante mi cuenta de Facebook, entró en mis datos y habló con algunos de mis contactos averiguando sobre mi, esa red de delincuentes opera tomando todo tipo de precaución para que no desconfiemos.

La realidad es que hasta mi cuenta de Facebook ha quedado bloqueada, trataron de entrar para mirar mis datos, dicha cuenta la tengo desde el año 2012, ha quedado inhabilitada y para recuperarla Facebook me pide que pase foto de mi cédula u otros documentos personales cosa que no pienso hacer, una pena ya no tener mi cuenta donde día a día charlaba con mi familia y amigos del exterior del país o mismo de mi ciudad natal.

El tema es que estas personas al mirar nuestros datos piden mediante whatsapp foto de documento de identidad, usan nuestro nombre y cédula y cambian la foto y luego cobrar los depósitos de las personas que caen en esta modalidad de estafa.

El mail de esta persona que me escribe es:

monicamorgan55251100@gmail.com

Ahora envié mail a (menciona la página) para informar de este tema.

La red ya no es segura nada, particularmente, yo la uso hace 20 años donde me contactaba por distintos server con personas que aún hasta el día de hoy mantengo contacto, antes usaba Microsotf Chat, Chatnet, El Sitio, server que hoy ya no existen y que ahora nos contactamos por Facebook cosa que ya no voy a poder hacer porque mi cuenta ha sido bloqueada por Facebook mismo.

Esta nota se realizó para estar prevenidos de esta modalidad de estafa, y para que mis contactos sepan que nada tengo que ver si los han molestado, pues yo no logro acceder a mi cuenta ya que han cambiado mi contraseña.