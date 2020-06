EL PUEBLO dialogó con el técnico Alfredo Viera, director técnico del plantel de Ceibal en el fútbol femenino.

Las rojas ceibaleñas vienen siendo dominadoras a nivel local desde hace tres temporadas en forma oficial y esperan al igual que el resto de los equipos ver cómo se desarrolla esta temporada 2020 que por ahora viene planteada con mucha incertidumbre tras la emergencia sanitaria.

-¿Cómo se vienen manejando con el plantel?

«En estos momentos seguimos sin actividad, las chicas vienen recibiendo durante la semana una rutina de trabajo que está a cargo de Florencia Acerbis e Italia Argain, que son las profes del equipo para esta temporada».

«Lo que buscamos con esto es mantener una forma si bien no va hacer como si estuviéramos entrenando en la cancha pero al menos no se va a perder lo que ya se había adquirido, es una manera de seguir en contacto».

-¿Por ahora no hay un horizonte claro en cuanto a jugar o no?

«Seguimos en la incertidumbre de saber que pasará este año, entendemos que lo primero es la salud, esa es la premisa y luego lo demás. El tema del fútbol femenino dentro de la Liga Salteña de Fútbol depende mucho de lo que decidan los dirigentes de los clubes, qué posibilidades hay de que se juegue, cuándo y cómo, depende de ellos, nosotros estamos para aportar desde nuestro lugar».

-¿Cómo es la forma de disputa del Salteño?

«El campeonato local se mantuvo la misma forma de disputa que la temporada anterior, se tendría que jugar 18 fechas, 9 en el Apertura y 9 en el Clausura y después una liguilla de 6, pero eso depende de cuánto tiempo se tendrá para jugar, sí están dadas las condiciones para hacerlo».

-¿Y de OFI que se sabe?

«En el tema OFI todavía no se había llamado a inscripción de clubes interesados en participar algo que iba a ocurrir en abril pero lógicamente con toda la emergencia sanitaria no ocurrió. Es muy difícil que se juegue este año en OFI, lo que podría jugarse es la Sub 16 a nivel del interior, que es un categoría formativa pero no hay nada concreto».

-¿Cuántas jugadoras hay en el plantel?

«Tenemos unas 26 jugadoras en el plantel, lo que buscamos este año fue mantener el mismo plantel del año pasado y después apuntamos a incorporar en base a la doble competencia, la local y OFI, allí llegarán las rotaciones».

-¿Reforzaron en algunas posiciones?

«Sí en algunas de ellas, como por ejemplo Viviana Gómez en el arco, ella nos va dar una buena alternativa sumado al trabajo de las dos goleras que teníamos que son Susana Finozzi y Fanny Saldivia».

Ruth Acosta, de 15 años, que puede jugar de lateral tanto derecho como izquierdo, tiene una dinámica interesante pudiendo jugar de volante. Sara Arregui, es volante ofensiva, puede jugar por ambos lados, tiene técnica y velocidad pudiendo jugar de punta.

«Y Stefany Martínez que viene de jugar en Unión de Paysandú, una jugadora que supo ser campeona de OFI, juega de volante de enganche, con características ofensivas, tiene buen manejo de pelota y tiene gol».

-¿Cuánto cuesta jugar a nivel local?

«Para jugar acá en Salto, manejamos unos $ 25.000 en el club, entre árbitros y otros gastos, todo se hace en base al esfuerzo de las chiquilinas que hacen varias actividades para poder juntar el dinero