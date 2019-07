Chile se fue cuarto y desflecado

Argentina venció 2-1 a Chile este sábado en el Arena Corinthians en el partido por el tercer puesto de la Copa América. Con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala, la albiceleste redimió su caída ante Brasil, cortó la sequía ante Chile por el torneo continental y se colgó la medalla de bronce. El partido comenzó movido y picante desde el principio. Ya en los primeros minutos, a los 7′, Sergio «Kun» Agüero probó desde afuera del área con un remate lejano pero se perdió cerca del palo derecho chileno. Tendría su revancha cinco minutos después. Tras una falta en la mitad del campo de juego, Lionel Messi sacó rápido y con la defensa andina distraída, Agüero se fue solo contra el arquero a quien eludió para luego enviar el balón al fondo del arco. Diez minutos después llegaría la ampliación de la ventaja a favor de Argentina de la mano de Paulo Dybala. El volante de la Juventus tomó otro pase filtrado, en este caso de Giovani Lo Celso, para irse expreso contra el arco y cuando el arquero Gabriel Arias salió a achicarle los espacios, el «21» picó la pelota y puso el 2-0 parcial. A los 37′ cuando, luego de que Messi no llegara a una pelota, Gary Medel increpó al delantero y ambos comenzaron a pecharse. El juez paraguayo Mario Díaz no dudó y echó a ambos jugadores. Chile descontó, VAR mediante. Notificación ál árbirtro le avisaron a Díaz. Penal y ejecución a cargo de Arturo Vidal que no dudó y puso el descuento desde los doce pasos. Argentina se quedaría con el tercer puesto además de cortar la racha negativa ante Chile por el torneo continental.