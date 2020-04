Varias bajas en algunos equipos, si el formato se mantiene, el atractivo se perderá

Mientras la actividad (como el resto de las disciplinas) de la Liga Salteña de Básquebol se mantiene suspendida hasta nuevo aviso, tal cual habíamos comenzado en ediciones anteriores, en nuestro caso seguimos opinando acerca de lo que dejó la temporada a pasada 2019 – 2020, y lo que puede pasar en la que viene.

En lo que refiere al inicio del campeonato en las categorías Formativas, cómo informábamos oportunamente el arranque del “Salteño” tambièn fue postergado por razones obvias, y hasta tanto no finalice la Emergencia Sanitaria las divisiones menores no tendrán actividad.

Luego el tema que seguramente (o quizás no) ya se trata en la interna de algunos clubes, debería ser la conformación de los planteles de primera división para la termporada 2020 – 2021, dato no menor, porque sí bien resta mucho tiempo para el inicio de temporada en categoría Mayores, son dos, o tres los equipos que se sabe perderán jugadores que integraban los planteles principales, y sí el formato de competencia no cambia (llámese habilitación de fichaje de jugadores nacionales y/o extranjeros) queda muy claro, más allá de la afluencia de público registrada en la serie Final de la temporada pasada, que el campeonato bajará su nivel (ya viene sucediendo), perderá atractivo, y serán los mismos equipos de la temporada pasada los que estarán definiendo, así de simple. Con esto queremos opinar y decir, que si algo no se piensa, o cambia (más allá de algún pase local) para el formato futuro de competencia en la temporada que viene, el campeonato “Salteño” de básquetbol iniciará con el entorno sabiendo quienes y cuáles, serán los equipos que clasificarán a semifinales. Eso por un lado, pero en lo que a nuestra opinión refiere, quizá lo más preocupante sería saber previo a cada partido, y en cada fecha fijada, que los favoritos a sumar el punto en disputa ya estaràn conocidos de antemano. Atentos a esto, y siempre en nuestra opinión, no le hará nada bien al basquetbol que se viene en primera división…que antes de jugar el partido, ya se sepa quién será el ganador…ojo con eso. Es un tema importante, y pese a conocer la realidad económica (complicada) por la cuál atraviesan la mayoría de las seis instituciones que conforman la L.S.B, opinamos que se debería pensar con tiempo los pasos, y las pautas a seguir, lo que se piensa hacer al respecto, y prestar especial atención al tema. Todo esto pensando, en lo que suponemos debería ser la idea, e intención de la mayoría de los dirigentes clubistas primero (la Liga son los clubes), y el Cuerpo de Neutrales de la LS.B después, al momento de tratar de buscar algun tipo de solución referida al tema, para que de esa manera el básquetbol salteño siga llevando gente a las canchas y definitivamente no “toque fondo”, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA