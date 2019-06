San Eugenio (2) – Hindú (0)

Por ahora no hay quien pueda frenar el fútbol de San Eugenio, primero en 8 fechas jugadas, con cinco puntos de ventaja sobre los que persiguen y con el rótulo de invicto.

Ayer fue Hindú quien intentó “parar” la máquina, pero no pudo ya que a los 10 minutos apareció su goleador. Sebastián Medina para usufructuar un remate libre que en comba colocó a un paso del arquero de Hindú que nada pudo hacer.

De hecho que Hindú trató de emparejar, si bien tuvo la pelota en su poder cuando llegó sobre las últimas posiciones de Cristian Rodríguez no supo definir con solvencia y la primera parte se cerró con ventaja mínima.

El segundo tiempo comenzó con las mismas características y con la novedad de que Sebastian Medina se quedó en el banco ya que se había sentido en la última jugada del primer tiempo. De esa forma Marcelo Mezza perdió a su “socio” y por eso se encontró solo en varios pasajes del complemento.

Hindú adelantó sus líneas, buscó igualar, pero descuidó la defensa y de esa forma anotamos un nuevo gol de San Eugenio anulado por posición adelantada del marcador y sobre el final Miguel Barrios encontró un balón perdido en el medio campo y puso el segundo.

Ganó San Eugenio, suma y se va en forma solitaria rumbo al título de la primera rueda del salteño de la “B”.

(Enrique Tourn)

ASÍ JUGARON.

Campo de juego: Parque Humberto Forti.

Árbitro: Jhonatan Moraes (bien)

Asistentes: Carlos Gómez y Héctor Moreira.

–SAN EUGENIO (2)

Cristian Rodríguez, Pablo Medina, Daniel Figuera, Miguel Barrios y Gabriel Rosado (36 Juan Pereira), Dario Hernandez, Cristian Rodríguez y Brahian Duarte, Jherson Pintos, Sebastián Medina (46 Facundo Almaida) y Marcelo Mezza (78 Matías Sisnandez).

Técnico: S. Ibarra.

-HINDÚ (0)

Alejandro Muse, Jorge Volpi, Rodrigo Flores, Josué Silva y Nicolás Martínez, Facundo Píriz, Juan Carlos Pereira (46 Santiago Siciliani), Adrian Villegas, Pablo Piegas, Lucas Oiegas y Braian Brizuela.

Técnico: Martín Barreto.

Goles: 10 Sebastián Medina y 84 Miguel Barrios (S.E)

El mejor de la cancha: Dario Hernandez,

El mejor de Hindú: Jorge Volpi.