Un fin de semana donde la violencia entre ex, estuvo en primera plana.

FUE A SU CASA, LA GOLPEÓ Y AMENAZÓ DE MUERTE

Una mujer denunció a su ex pareja, quien en la madrugada de ayer concurrió a su domicilio y la agredió físicamente, amenazándola de muerte; a raíz de sus gritos, un vecino intervino en el episodio, lo que provocó que el agresor se retirara del lugar. La denunciante expresó que, la relación al principio fue buena, pero luego empezó a ingerir bebidas alcohólicas y en estado de ebriedad, la agredía de forma verbal, además de tornarse una persona muy celosa, por lo que decidió finalizar la relación, pero este concurría en reiteradas oportunidades con su autorización. Solicitó que su ex no se le acerque, ni la moleste más, además, que se dé cuánta a la Justicia Penal por las amenazas de muerte recibidas y las agresiones y lesiones sufridas. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

AGREDIÓ A SU COMPAÑERO, LA INSULTÓ Y AMENAZÓ CON QUEMARLE LA CASA

Luego de finalizar la relación, su expareja se retiró de la finca, pero hace unos días comenzó a volverse agresivo, y en el día de ayer, en momentos en que la denunciante llegaba a su casa junto con un compañero, el mismo se encontraba en el interior del domicilio, comenzando a agredir físicamente a su compañero, por lo que este se retiró y allí comenzó a agredirla verbalmente, amenazándola con quemarle la casa. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación hacia su persona y domicilio. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

SU EX LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Denunció a su expareja, quien en la madrugada de ayer se presentó en su domicilio en estado de ebriedad, y al solicitarle que se retirara, comenzó a agredirla verbal y físicamente, retirándose posteriormente. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación a su persona y domicilio. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.