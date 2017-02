Fútbol Sala futuro. Lo que se viene del campeonato “Salteño” en ambas divisionales

Habrá que ver, y amén de ser repetitivos, si bien aún resta bastante para el cierre, según la producción futbolística que han venido mostrando los diferentes equipos en ambas divisionales, queda claro que no está nada dicho todavía, pero lo cierto es que algunos se encuentran bastante “tranquilos”, debido a la posición que hoy ostentan en tabla, y otros quizá no tanto, de cara y pensando ya lo que puede ser, o no, la pérdida de categoría, en este caso puntual hablando de la divisional de privilegio.

Los resultados sorpresivos se siguen registrando, y ha sido esta una marca registrada en lo que se lleva jugado de la competencia en ambas divisionales, lo cierto es que parece que algunos despertaron de su “letargo” y tomaron conciencia de la urgencia de comenzar a sumar, las cosas como son.

Tal cual informábamos en ediciones anteriores, para esta temporada la divisional “A” jugará tres ruedas consecutivas de siete partidos cada una, y en el caso de la divisional “B”, esta jugará dos ruedas conformadas por diez compromisos cada una de ellas. Vale aclararlo, para de esa forma ir sabiendo lo que resta, en el caso de la “A”, ya jugó la primera fecha, de su segunda rueda y en el caso de la división de ascenso (“B”), esta jugará la 10ª (y última) fecha de su primera rueda de campeonato el próximo fin de semana.

Resultados registrados

Salto Rowing (5) – River Plate (2)

Universitario (11) – Atl. Arsenal (8)

Barcelona (6) – Atl. Juventus (6)

Saladero (7) – Peñarol (4)

Chaná (11) – Florida (2)

Tigre – Parque Solari (Jugaban anoche, al cierre de nuestra edición)

NOTA: Cabe destacar que hubo equipos a los cuales no se le fijaron partidos, debido a que los mismos deberán regularizar aspectos administrativos en la Liga Salteña de Fútbol Sala, por ende los rivales que debían enfrentar a los mismos en la fecha pasada, sumaron los tres puntos en disputa del partido en cuestión. Los equipos mencionados son: Ceibal (“A”), y Salto Uruguay, Sp. Cerro, y Dublín Central (“B”).