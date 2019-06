Habrían indicios que permitiría la aclaración del crimen, no descartándose el involucramiento en otros hechos

En la pasada jornada, por orden de la Fiscalía, efectivos policiales efectuaron alrededor de 10 allanamientos en la localidad de Villa Constitución, con el fin de aclarar –entre otros casos- el homicidio perpetrado días atrás en dicha localidad, contra un conocido comerciante, siendo detenidas varias personas.

De acuerdo, a información extraoficial a la que pudo acceder EL PUEBLO, tras una ardua investigación, se habrían alcanzado importantes indicios de que de entre los detenidos, podrían surgir responsabilidades del atroz hecho que conmovió a Constitución y al departamento.

VECINOS DE BARRIO ARTIGAS CORTARON AVENIDA ORIBE EN PROTESTA POR ESTADO DE “ABANDONO” DE LA ZONA

En horas de la noche del pasado jueves, vecinos de barrio Artigas resolvieron cortar el tránsito en la Avenida Manuel Oribe, como forma de protesta, contra lo que definieron como “mentiras” y “abandono” por parte del gobierno departamental, al no haberse cumplido ninguna de las promesas efectuadas. Reclamaron por el estado de las calles, la falta de luz y de limpieza del lugar, temas que, manifestaron, ya fueron denunciados a la Intendencia, cuya respuesta fue una rápida solución que, aún, no llegó.

Expresaron su enojo ante la “hipocresía” de que por estarse acercando las instancias electorales, aparecen jerarcas locales, quienes, nunca han dado solución a la problemática que aqueja no sólo a dicho barrio, sino que, también, a los de los alrededores.

No descartan volver a tomar medidas similares, si sus reivindicaciones no son atendidas de manera seria por parte de la administración.