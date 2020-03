Futbol Sala: Almagro ganó el choque de punteros, Florida vs Ferro Carril no se superaron

En la jornada de ayer a la noche, en dos de los partidos que destacados que completaban la disputa de la décima fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala, Almagro derrotó a Tigre en cifras de 6 a 5, y en otro de los compromisos destacados, fue empate entre Ferro Carril vs Florida con scorer 8 a 8.Con el resultado del juego destacado y la victoria en favor de Almagro ante el «felino», ahora el equipo del «Hospital» queda ubicado cómo único puntero del campeonato en la división principal al cabo de la segunda fecha (2ª rueda). Al cierre de nuestra edición se jugaban el resto de los partidos que completaban la décima fecha en el estadio «1º de diciembre de 1912″ de Ferro Carril, y el gimnasio del Club A. Universitario.

Almagro (6) – Tigre (5). La ventaja de tener goleadores

Un gran partido disputaron anoche los equipos de Almagro y Tigre, en lo que sin dudas era el juego destacado de esta décima fecha, ya que se enfrentaban los dos punteros que hasta anoche tenía la divisional de privilegio «A» Partido parejo, de trámite intenso (como se esperaba), «caliente» por momentos, alguna pierna fuerte, y todos los ingredientes propios de una final, no lo era, pero queda claro que estos serán dos, de los equipos que seguramente estarán definiendo posiciones de Liguilla al cabo de la fase regular de campeonato. Anoche lo ganó Almagro, porque cuenta el equipo del «Hospital» con jugadores destacados y acostumbrados a este tipo de partidos, con un dato que no es menor, Almagro tiene goleadores, jugadores que por sí solos pueden definir un partido, anoche aprovecho un par de chances generadas en el cierre de partido, y se terminó quedando con la victoria ante un Tigre que también hizo un buen partido, por momentos fue superior a su rival, pero falló en el momento del cierre, producto de descuidos u desatenciones defensivas que en esta disciplina no se pueden cometer, y micho menos al momento del cierre del juego, así de simple.

DANIEL SILVEIRA