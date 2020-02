Se conocen los detalles, inicia mañana viernes con doble jornada en la «U»

Tal cual estaba fijado, el pasado martes se reunió la Liga Salteña de Fútbol Sala, y posterior a tratar los temas de orden, procedió a realizar la fijación para una nueva fecha del campeonato en ambas divisionales.

Dicha fecha, que será la octava (1ª fecha de segunda rueda en la «A»), se estará iniciando mañana viernes con doble jornada en el gimnasio del Club A. Universitario, y se completará el próximo sábado en los dos escenarios habilitados para la competencia

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A» y «B»

Copa: «Salto Hotel y Casino»

Séptima fecha: Primera rueda

Resultados divisional «A»

Almagro (6) – Florida (5)

Tigre (14) – Universitario (7)

Chaná (7) – Nacional (3)

Saladero (9) – Ferro Carril (7)

Almagro 18, Tigre 18, Saladero 12, Chaná 12, Florida 9, Ferro Carril 9, Nacional 6, Universitario 0

Resultados divisional «B»

Dublín Central (4) – Sud América (3)

San Eugenio (2) – Salto Rowing (1)

Ceibal (6) – Bohanes (4)

Progreso (5) – Géneve 5 (2)

Atlético Juventus (7) – San Isidro (6)

Fecha libre: Salto Grande

Posiciones «B»

Dublín Central 15, San Eugenio 14, Ceibal 13, Progreso 11, Bohanes 10, Salto Rowing 10, Sud América 9, Géneve 5 9, Atlético Juventus 6, Salto Grande 3, San Isidro 3

Detalles próxima fecha

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Copa: «Salto Hotel y Casino»

Octava fecha «B»: (Primera de la 2ª rueda en la «A»)

Viernes 21 de febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 21.00: NACIONAL vs TIGRE («A»)

Hora 22.30: SUD AMÉRICA vs GÉNEVE 5 («B»)

Sábado 22 de febrero

Hora 19.00: DUBLÍN CENTRAL vs SALTO GRANDE («B»)

Hora 20.30: ALMAGRO vs SALADERO («A»)

Hora 22.00: BOHANES vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Escenario: Estadio polideportivo de Ferro Carril F.C

Hora 18.00: SAN ISIDRO vs SAN EUGENIO («B»)

Hora 19.30: FLORIDA vs CHANÁ («A»)

Hora 21.00: FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO («A»)

Hora 22.30: PROGRESO vs CEIBAL («B»)

Fecha libre: SALTO ROWING

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso