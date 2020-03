Dublín Central vs Géneve 5 será el destacado en la divisional de ascenso

Tal cuál lo fijada en la pasada reunión de la Liga Salteña de Fútbol Sala, entre mañana sábado, y el próximo domino se estará disputando la décima fecha del campeonato «Salteño» en ambas divisionales. Cuando opinábamos que está todo muy parejo entre todos, lo manejamos a sabiendas de cómo se habían preparado la mayoría de los equipos, los que se habían preocupado por reforzar sus planteles, también por mejorar y superar su producción estratégica y táctica en cancha, aspecto que resulta clave y fundamental en esta disciplina a la hora de buscar conseguir resultados y algo más.

En esta fecha en la división de privilegio el fixture de competencia marca que se deberán enfrentar Almagro vs Tigre en la «A», partido destacado sin dudas, y por donde se lo mire, choque de actuales punteros, y grandes candidatos y/o favoritos a estar en la definición de temporada. No solo será el juego destacado de la fecha, sino el más convocante, más allá de lo que opinamos siempre, acerca de que llegada esta instancia cada uno de los partidos importa, máxime teniendo en cuenta las posiciones, y lo que cada uno se juega de cara a la tercera rueda (última en fase regular) para lo que será la lucha de cada uno por «meterse» dentro de los cuatro mejores en el cuadrangular final de Liguilla.

Resultados de la 9ª fecha

Florida (8) – Tigre (6)

Saladero (15) – Universitario (5)

Ferro Carril (12) – Nacional (1)}

Almagro (9) – Chaná (8)

Posiciones «A»

Almagro 21, Tigre 21, Saladero 18, Ferro Carril 15, Florida 15, Chaná 12, Nacional 6, Universitario 0

Divisional «B»

San Isidro (9) – Salto Rowing (1)

Atlético Juventus (9) – Progreso (4)

Salto Grande (7) – Géneve 5 (3)

Sud América (8)- Ceibal (8)

Bohanes (4) vs San Eugenio (3)

Fecha libre: Dublín Central

Posiciones «B»

Dublín Central 18, Ceibal 17, San Eugenio 17, Bohanes 13, Atlético Juventus 12, Sud América 11, Salto Rowing 10, Géneve 5 10, Progreso 9, San Isidro 6, Salto Grande 6

Detalles para la 10ª fecha

Así jugarán

Décima fecha

Sábado 7 de marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: DUBLÍN CENTRAL vs GÉNEVE 5 («B»)

Hora 22.00: UNIVERSITARIO vs NACIONAL («A»)

Escenario: Estadio polideportivo «1° de diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Hora 20.00: BOHANES vs SALTO ROWING («B»)

Hora 22.00: SUD AMÉRICA vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Domingo 8 de marzo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Hora 19.00: SALTO GRANDE vs CEIBAL («B»)

Hora 21.00: CHANÁ vs SALADERO («A»)

Escenario: Estadio polideportivo «1º de diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Hora 18.00: FERRO CARRIL vs FLORIDA («A»)

Hora 20.00: ALMAGRO vs TIGRE («A»)

Hora 22.00: PROGRESO vs SAN EUGENIO («B»)

Fecha libre: SAN ISIDRO

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso