Completa la 9ª fecha, ya están los detalles para la décima que se jugará sábado y domingo

Luego de completa la disputa de la novena fecha el pasado lunes en el estadio de Ferro Carril con los tres partidos que estaban pendientes, en la jornada del pasado martes a la noche se reuniò la Liga Salteña de Fútbol Sala, donde cómo lo hace habitualmete, posterior a tratar los temas de orden, ya se procedióa la fijación de los detalles para lo que serán los compromisos de la décima fecha, competencia que se estará llevando adelante los días sábado y domingo próximos en los dos escenarios habilitados para la competencia.

Tras conocer todos los resultados registrados en la fecha pasada, en lo que hace a la divisional de privilegio “A” los equipos de Almagro y Tigre se mantienen como líderes en tabla de posiciones, y por su parte en la divisional de ascenso “B”, pese a no haber jugado (fecha libre), el equipo de Dublín Central se mantiene como puntero absoluto a nueve fechas disputadas.

Sin dudas cada vez más interesante la competencia en esta disciplina, campeonato parejo, competitivo y por demás convocante, esto segurametne no solo se mantendrá, sino que cada vez irá tomando más “color” y atractivo según transcurra cada fecha en ambas divisionales.

Mantenemos nuestra opinión vertida en su momento, acerca de lo que desde el incio venimos manejando en cuanto a lo que pronosticábamos para esta temporada del Futsal a nivel local, porque más allá de cada resultado (los que ya se registraron), y las posiciones actuales, seguimos opinando que aún resta bastante, seguiremos teniendo partidos con trámites y scorers sorpresivos (o quizá no tanto), hoy debido a la gran paridad que han mostrado lso diferentes equipos queda claro que cualquiera le puede ganar a cualquiera, las diferencias en tabla son escasas, y las posicioens seguramente seguirán sufriendo variantes sustanciales en lo que resta por jugar de la fase regular de campeonato, y esto como siempre decimos, vale para ambas divisionales de competencia, así de simple.

DANIEL SILVEIRA