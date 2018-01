Femenina mayor de edad denuncia que en una página de compra y ventas de Facebook vio una publicación donde alquilaban una cabaña en La Paloma (Rocha), por lo que entabló conversaciones con la propietaria, quien le envió fotos del lugar, acordando el precio por 10 días de alquiler y una seña por el 60% del valor, proporcionando datos de su esposo para realizar el depósito.

El día 27 de Diciembre, realizó un giro por U$S288 y desde esa fecha no se pudo comunicar más con los denunciados. Investiga Unidad de Investigaciones.

HERIDOR LIBRE

Quedó libre el joven que había asestado una puñalada a otro en un incidente registrado en barrio La Tablada.

Sobre el hecho Jefatura señaló que: De acuerdo a lo dispuesto, el lesionado y el detenido fueron vistos por Médico forense.

Enterada nuevamente Fiscal de Turno, dispuso: “se levante custodia del lesionado y se permita retirar al detenido”. Lo que se dio cumplimiento. Intervino Seccional Segunda.

HURTO EN INTERIOR DE CASA DE FAMILIA

Un hombre mayor de edad denunció que en la fecha, hora 09:30, al llegar a su finca de Barrio Palomar constató que le habían dañado la persiana plástica y el vidrio de un ventanal del fondo, ingresando y hurtándole un par de gemelos enchapados en oro, dos sujeta corbatas enchapados en oro, una moneda de 1000 de plata, una moneda de 10 de plata, dos botellas de vinos finos y una mochila azul. Agrega que la finca se encontraba sin moradores desde la hora 19:00 del día de ayer. Concurrió personal de Policía Científica quien realizó relevamiento pericial. Investiga Seccional Quinta.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

Un masculino mayor de edad denunció que en la fecha, próximo a la hora 08:00, al ir a ocupar su camioneta Fiat, que estaba estacionada frente a su finca de Barrio El Vasco, constató que la puerta derecha estaba sin traba de seguridad y que le habían hurtado un pendrive, varios CD, un cuchillo de 15 cm de hoja con vaina y un botiquín de primeros auxilios; no avalúa perjuicio.

Investiga Seccional Segunda.

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

Próximo a la hora 23:00 del día de ayer (por el viernes último), se tuvo conocimiento de que en Costanera Sur frente al Edificio Los Algarrobos ocurrió un siniestro de tránsito con lesionados, protagonizado por los siguientes vehículos: un automóvil Chevrolet Celta y una moto Yasuki.

En el lugar, se entrevistó a la conductora del automóvil quien manifestó que circulaba por Costanera Sur corriente oeste con dirección al sur, al pasar el puente de los Algarrobos frente al edificio, unos vehículos que circulaban delante frenan de golpe debido a una moto y en ese instante es colisionada por otra moto ocupada por una femenina y un menor, quienes caen, prestando asistencia.

Su automóvil presentó los siguientes daños: hundimiento de paragolpe trasero lado derecho y rayones varios.

Averiguada la conductora del birrodado manifestó que circulaba por Costanera Sur corriente oeste dirección sur llevando como acompañante a un menor de 4 años y al estar frente al edificio de los Algarrobos unos vehículos que circulaban delante frenan de improviso y debido a la proximidad no puede evitar colisionar, cayendo al pavimento.

La moto reportó daños: rotura de careta delantera, rotura de guardabarros delantero y rotura de foco delantero.