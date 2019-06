Habrá más de 103 mil personas habilitadas en 276 circuitos en todo el departamento, solo el FA presentó 50 listas

Apartir del lunes serán cerca de 148 las listas que quedarán presentadas en el departamento de Salto para disputar las elecciones internas de los partidos políticos que se cumplirán el próximo 30 de junio. Las mismas pertenecen a 8 de los 14 partidos políticos que hay en el Uruguay y estarán a consideración de los pocos más de 103.000 personas habilitadas a votar en los 276 circuitos que serán instalados en todo el departamento.

Así lo informó a EL PUEBLO el secretario interino de la Oficina Electoral Departamental, Pablo Sosa, quien explicó que los funcionarios vienen trabajando de lunes a sábados de 9 a 18 horas con el fin de atender todos los requerimientos que se presenten, en los momentos previos al acto electoral, que consiste en el primero de un proceso con cuatro instancias, eventualmente tres en el correr de este año y el último en el mes de mayo del año próximo.

Según dijo Sosa, ya hay 143 listas que han sido aprobadas y están otras cinco que de no ser impugnadas dentro de las 48 horas siguientes, quedarán firmes ya este próximo lunes 10 de junio y estarán prontas para ser distribuidas e integradas a los cuartos de votación el día de las elecciones.

El funcionario explicó que si bien ya terminó el plazo para que puedan presentarse las listas ante la Corte Electoral, aseguró que en este momento se encuentran convalidando las hojas de votación que fueron impugnadas o que no habían cumplido con los requisitos iniciales.

Ese proceso, una vez que la hoja de votación es aprobada por la Oficina Electoral y por los integrantes de la Junta Electoral Departamental, dura 48 horas, ya que las listas son colocadas en las carteleras y están a la vista de la gente que quiera impugnar una participación no autorizada.

OCHO PARTIDOS

Pablo Sosa afirmó a este diario que en Salto se presentaron un total de 8 partidos políticos de un total de 14 registrados por la Corte Electoral. Se trata del Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido de la Gente, Cabildo Abierto y Partido Ecologista, Radical e Intransigente (PERI).

En total, son miles de personas los candidatos que figuran en las listas tanto a la Convención Nacional, como a la Convención Departamental de los distintos partidos políticos que se presentaron en esta ocasión.

En el departamento habrá en esta ocasión poco más de 103.000 personas para votar en los 276 circuitos que serán instalados en Salto. De los cuales 252 serán en el radio urbano y los otros 24 estarán instalados en el medio rural.

Sosa indicó que hay actualmente habilitadas 50 listas del Frente Amplio, 42 del Partido Nacional, 30 del Partido Colorado, 8 de Asamblea Popular, 6 del Partido de la Gente, 4 de Cabildo Abierto, 2 del Partido Independiente, 1 del PERI, pero sostuvo que hay 2 listas del precandidato colorado Edgardo Martínez Zimarioff, otras dos del Frente Amplio y una más que aún deberán cumplir con el proceso de las 48 horas para quedar firmes.

Asimismo, sostuvo que por el momento no se han dado situaciones complejas ni problemas sustantivos que determinen complicaciones más graves, sino que la situación transcurre con normalidad, aunque la tarea se va incrementando a medida que se acerque la fecha de las elecciones internas de los partidos políticos.

Por otro lado, Sosa dijo que la intención es que para ese día a través de un novedoso proyecto de la Facultad de Ingeniería el servicio de suministro de datos de la Corte, sea sistematizado para arrojar los datos más rápido posible. “Esperamos que esta vez todo funcione con normalidad”, explicó el funcionario.