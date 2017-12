Director de la OPP anunció en Salto que Uruguay y Argentina organizarán el Mundial de Básquetbol 2027

“Hablando de integración cuando venía en la ruta, me confirmaron una noticia, no sé si tendremos Mundial 2030, pero lo que sí vamos a tener es el Mundial de Básquetbol 2027 entre Uruguay Argentina”, dijo ante el aplauso de todos los presentes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (cargo que tiene rango ministerial), el contador Álvaro García, que estuvo ayer en Salto acompañando al contador Enrique Iglesias en la actividad realizada en el Palacio Córdoba, donde el eje temático fueron las políticas de integración.

Entre los oradores estuvieron los intendentes de Salto, Andrés Lima y Enrique Cresto de Concordia, el referente de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), el salteño Diego García Da Rosa y varios jerarcas comunales de Salto y Concordia, así como también el presidente de Salto Hortícola, Aquiles Mainardi.

En la sala además, había varios jerarcas y referentes sociales e institucionales que habían acudido en la calurosa mañana de ayer a escuchar las oratorias, en la que el denominador común fue el desarrollo de la integración para la gobernanza fronteriza en aras del crecimiento sostenido como política pública de los gobiernos, pero siempre con la complementariedad entre el sector público y el privado.

Tras un acto en el que García dio su parecer al finalizar fue abordado por este diario donde habló del rumbo de la economía y la importancia de la presencia china en el mercado mundial, algo que el país deberá tener en cuenta.

ELEVAR LA MIRA

“Lo que hicimos fue ver la realidad el sector agropecuario en conjunto con lo que pasa del otro lado del río, tratando de elevar la mira, tanto el horizonte cultural, como el fronterizo, tratando de borrar por un rato las fronteras que existen y esto sirve mucho, creo que es una gran iniciativa de la Intendencia, y está en la línea de lo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene avanzando para generar en todo el país esa mirada más larga con las políticas destinadas a toda la población y a Salto en general, pero nos vamos hoy con una alta satisfacción”, dijo García.

No obstante, García se refirió a las perspectivas de la economía del país para los últimos dos años del actual período de gobierno, señalando que “las perspectivas son de un crecimiento moderado, mejor que el de los últimos años, dado que el país vivió una desaceleración en el año 2015, básicamente en función de lo que fue la caída del producto en Argentina y en Brasil, y que implicó ese hecho una situación muy distinta a lo que sucedía en otras épocas y que demostró que la economía uruguaya se desacopló de la región, porque lo que le pasó a Argentina y Brasil en los últimos años ha sido grave e importante y pese a esto, la economía uruguaya siguió creciendo”.

En ese aspecto, el director de la OPP señaló que el Uruguay “viene completando 14 años de crecimiento sostenido con crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y con distribución del ingreso, porque nosotros le hemos dado igual importancia a una cosa y a la otra, tanto al crecimiento como a la distribución, y las perspectivas son de crecimiento moderado pero levemente superior a lo que hemos visto estos años”.

En cuanto a la política monetaria, el contador Álvaro García reconoció que desde que ocurrió la crisis del 2002 en Uruguay, el país estableció en ese entonces tras la devaluación abrupta que hubo la “política de liberar la banda de flotación, así que el dólar por ejemplo vale lo que vale, no se puede disparar, lo que pasa es que el país ha tenido inflaciones altísimas, acordémonos que el Uruguay desde la década del 50 hasta el año 1998 tuvo un promedio de 63% anual de inflación, esas cosas pegaron y fuerte”.