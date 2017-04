Álvaro Méndez estuvo presente en la inauguración del campo del SUL; no solamente nos habló de la estancia sino también de lo que significa en la zona el desarrollo de los emprendimientos lanares.

“Lo más destacable es que el SUL haya comprado un campo aquí en el norte y que trate de implementar las tecnologías ya validadas para mejorar el rubro.

Lo básico es que está en la zona que está la oveja. Si el SUL lo puede hacer, el resto de los productores también.

Ello implica mejorar la calidad de la lana, su finura… todo proceso lleva a que los productores ganen más plata con las ovejas y afiance el rubro que es muy rentable, a pesar de que muchos productores lo están dejando de lado.

-¿Qué le pareció la reflexión del Ministro de Ganadería, cuando este dijo que el productor criara una oveja por hectárea?

Desde nuestro punto de vista el productor chico no podría subsistir.

Usted conoce bien el caso de Lavalleja. Cinco, seis o más por hectárea.

¿Qué opina de todo esto?

-“Lavalleja es un tema más complejo. Son productores chicos… los conozco bastante.

Estuve muchos años en la comisión de la sociedad fomento. Son productores como le decía muy chicos. Los campos no ayudan mucho pero en Lavalleja hay ejemplos de productores que hacen las cosas bien, que tecnificaron, que hicieron praderas, que tienen buenas señaladas y se les permite vivir más dignamente del rubro.

Yo creo que en el futuro Lavalleja va a seguir siendo la oveja. Lo más rentable y apropiado para los campos que tenemos. Entonces lo único que habría que buscar sería un tipo de apoyo financiero para que puedan implementar los cambios necesarios para llegar a ser el rubro fuerte y el potencial que tiene, mejorando la señalada, afinando la lana según el rubro donde se quiera mejorar el negocio y lo del ministro, con esa carga que decía una oveja por hectárea, solo con ese número no se puede subsistir”.

-No sabemos por qué muchos productores han optado por dejar el ovino para criar en sus campos vacunos y hay productores por aquí en Lavalleja que no crían más ovejas. ¿Qué opina usted como productor?

-“Sí… es un poco contradictorio lo que sucede en Colonia Lavalleja… pasa en todo el país…creo que venimos en estos últimos cinco años con mucha lluvia y ello complica al rubro.

La experiencia que tengo yo con muchos productores del grupo es que a pesar de estos años complejos para el lanar, sigue siendo más rentable que el vacuno.

Un poco los números que daban acá, la presentación que hizo el SUL en este campo que estamos ahora y con los datos recabados por el propio SUL es que el ovino – sobre todo en el basalto – sigue siendo mejor negocio que el vacuno.

Y a veces tomamos direcciones contrarias”.

-¿Sin dudas es el caballito de batallas que tiene el pequeño y mediano productor?

-“Sin ninguna duda, sobre todo para el pequeño productor hay que intensificar más la producción. Se necesita mayor financiamiento.

Hay que buscar la forma de lograrlo, pero no tengo ninguna duda que la oveja es para el pequeño productor, no solo para el grande… más que nada enfocándome en lo que es la Colonia, el tipo de productor… es el rubro donde se puede sacar mayor rentabilidad y capital donde uno tiene la inversión”.

-Un mensaje final para el diario…

-“Sobre todo los que viven en la zona. Supongo que este campo se va a abrir a la visita de los productores que vengan y lo conocen. Que vean lo que se hace sobre todo en la zona.

Tratan de tomar las medidas necesarias, copiar lo que es de acá. Creo que esto va a ser una experiencia invalorable para nosotros”.

-¿Qué impresión le merece la implantación de diferentes cursos para los jóvenes en este establecimiento?

-“Yo no pertenezco a la directiva del SUL. Dentro de sus ideas la más importante es la capacitación del personal, la capacitación de ese personaje clave que va a ser el trabajador moderno, el operario moderno del rubro.

Va a permitir capacitar una sola persona para que maneje un número importante de ovinos. Sería bueno que quien pueda hacer el curso que lo haga.

Sé que es muy bueno y que la gente sale capacitada. Se podrían a su vez implementar otros cursos tales como las escuelas de esquila, inseminaciones. Supongo que está en los planes. Un centro de aprendizaje para el rubro”.