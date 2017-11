Héctor Alfredo Núñez, el padre del joven que falleció en un siniestro de tránsito sobre la Avda Concordia el pasado 16 de marzo de este año, informó a EL PUEBLO sobre una amenaza que recibió días atrás.

El hecho ocurrió el pasado viernes cuando iba caminando por calle Agraciada próximo a la plaza de Deportes a eso de las cinco de la tarde, cuando “un hombre me levanta la mano desde una moto y yo pensé que me saludaba. Pero se arrima y me dice -¿vos sos el padre del Gabi? Si no cerrás el pico lo vas a acompañar en el cementerio”- comentó Núñez, describiendo lo sucedido.

“Entonces, yo le dije “sí, soy el padre del Gabi pero la boca no la voy a cerrar, yo no me voy a callar. Yo estoy pidiendo justicia por mi hijo y no le tengo miedo a la muerte ni a las amenazas”, respondió Núñez, a la vez que siguió su camino. Su intención era anotar el número de la chapa matrícula de la moto pero ésta dobló enseguida y le fue imposible registrarla.

Más allá de eso, Núñez hizo la denuncia correspondiente ante la Seccional Policial porque no es un hecho menor, por tranquilidad y porque su intención es únicamente que se haga justicia por el caso de su hijo.

Lamentablemente, tampoco pudo reconocer a la persona que le amenazó porque iba con casco, únicamente pudo describir su fisionomía, que se trataría de un hombre joven aparentemente por la voz y que llevaba puesto un short, chinelas, remera y casco negro.

El padre del joven que falleció en el siniestro de tránsito no pudo salir de su asombro por lo sucedido y la amenaza recibida, en tanto el caso se encuentra en órbita judicial y él no puede hacer nada al respecto.

Sin embargo, Núñez se quejó de que en la justicia, el caso “no se ha movido para nada” y comentó que desde la Intendencia de Salto nadie lo llamó ni se presentó a prestar sus condolencias o solidarizarse con la familia tras lo sucedido, teniendo en cuenta que el siniestro se produjo con la participación de un camión de la comuna.

EL CASO DE ALFREDO GABRIEL NÚÑEZ

El lamentable siniestro de tránsito se produjo el 16 de marzo de este año, donde perdió la vida el joven de 19 años, Alfredo Gabriel Núñez.

“Una maestra de la Escuela 13, llamó a mi señora, para comunicarle que nuestro hijo más chico había tenido un accidente, por lo cual mi otro hijo, Alfredo, de 19 años, salió a buscarlo; nunca llegó a la escuela, porque tuvo el accidente. Justo cuando iba en búsqueda de su hermanó, chocó con un camión de la Intendencia en Avenida Concordia antes de llegar a Apolón, que aparentemente se encontraba haciendo un bacheo. Sucede que el bacheo que sí lo estaban haciendo en la zona, era cuatro cuadras antes de donde sucedió el accidente, por lo cual nos preguntamos muchas veces, qué hacía el camión en ese lugar”, comentó el padre del joven fallecido sobre como fueron los hechos.

“Los vecinos de la zona le comentaron a Núñez que el funcionario de la Intendencia de Salto, estaba a esa hora, 13:00 o 13:10 del mediodía, llevando piedras para un chacrero. El chacrero, dijo que sí, que el camión había llevado un viaje de material para ahí, pero que ese viaje no iba para ahí; entonces, nos preguntamos y hasta el mismo chacrero se preguntó, qué entraba a hacer ese camión en ese lugar. Según los testigos, el camionero no prendió el señalero, dobló como venía circulando y fue ahí cuando mi hijo que venía atrás, impactó con el camión”, agregó el padre en anteriores ediciones a EL PUEBLO.