Estamos a 17 días del debut de las selecciones rojas en la 14º Copa de la OFI. Bella Unión tiene una serie de partidos amistosos pactados, que compartimos a continuación:

DÍA 30 DICIEMBRE

Bella Unión Vs. selección de jugadores de Bella Unión que juegan en Montevideo y otras ciudades.

DÍA 4 ENERO

Selecciones sub 18 y mayores de Baltasar Brum Vs. selecciones de Bella Unión.

DÍA 8 ENERO

Las selecciones «rojas» juegan en torneo organizado por Tomás Gomensoro, donde ademas de estas selecciones estarán jugando Colonia Lavalleja y Baltasar Brum.