Fútbol Sala: Se mantiene la suspensión hasta nuevo aviso, la dirigencia estudia, y analiza como seguir

Dentro de lo que es el tiempo de suspensión obligatoria de actividades deportivas en todas las disciplinas, sin dudas todas la Ligas y/o Federaciones se han dedicado en los últimos días a lo mismo, no solo porque hay tiempo, sino también porque se sabe que no todo lo planificado y organizado para esta temporada (hablando de los deportes que no habían iniciado) se podrá llevar adelante con el formato original decidido, eso está claro.

En el caso del Fútbol Sala, aquí tal cual hemos venido informando oportunamente, el campeonato ya había comenzado previo a decretarse la exhortación de las medidas preventivas (y necesarias) de cuarentena y/o aislamiento social. En lo que hace al transcurso del campeonato “Salteño” de Futsal, está finalizando la primera rueda (de dos) en la divisional de ascenso “B”, y ya arrancó la segunda rueda (de tres) en la división de privilegio “A”.

Queda claro entonces que el Futsal deberá “retomar” su actividad general cuando se registren las condiciones, y cuando las autoridades sanitarias avalen el retorno en cada uno de los casos, y en cada una de las disciplinas deportivas.

De todas formas, la dirigencia de la L.S.F.S como informábamos en ediciones anteriores, sigue manteniendo contactos virtuales en forma esporádica a través de las diferentes redes sociales con todo el entorno, a modo de continuar tratando y analizando temas que hacen a los posibles cambios que la competencia podría sufrir sin dudas cuando regrese.