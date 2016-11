Esquivar llamados a licitación y las adjudicaciones a dedo, siempre a determinadas empresas, fueron algunas de las irregularidades en Ancap que forman parte del elenco de hechos que indaga la Justicia de Crimen Organizado, y que concretamente mencionaba el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, al presentar la denuncia. Si bien todavía no fue denunciado a la Justicia, esa irregularidad se constató en la contratación de la empresa que construyó el stand de Ancap para la Rural del Prado en el año 2008, según documentos a los que accedió El País.

El directorio de Ancap había definido por la resolución 93/2/2008 del 18 de febrero participar de la Expo Prado que se realizaría del 10 al 21 de septiembre de ese año. En esa resolución se establecía un monto de inversión de $ 159.452 (US$ 7.740 al valor dólar del momento). Sin embargo, recién dos días antes de que comenzara la exposición, el 8 de septiembre, la presidencia de Ancap, ocupada por Raúl Sendic, con carácter urgente resolvió realizar el stand, y eligió contratar, sin licitación, a una de las tres empresas a las que se le había pedido presupuesto. El stand terminó costando US$ 45.000.

Entre las tres ofertas que se habían solicitado se optó por la propuesta de la empresa Norton MR ADV SA que tenía un costo de US$ 40.000 más IVA. Se descartaron las otras dos propuestas de las empresas IN Publicidad que cobraba US$ 33.000 más IVA y la de Cámara TBWA que tenía un costo de US$ 45.300 más IVA.

(EL PAIS)