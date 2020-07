De algo no se podrá dudar: los implícitos puentes tendidos entre el mundo de la política y el mundo del deporte.

Años atrás solía asegurarse que «ser neutral de la Liga Salteña de Fútbol, es un primer paso para incorporarse a la actividad político-partidaria».

Al fin de cuentas en Salto, los ejemplos en la historia son puntuales. El fútbol como bálsamo para futuras pretensiones. Ser dirigente de la Liga conlleva notoriedad en los medios.

Unos años atrás no faltó el edil que pensó en voz alta para sentenciar que «a los delegados de los clubes, los conocen más que a nosotros. Ellos tienen la prensa, la difusión, que nosotros no tenemos».

Ser dirigente del fútbol no es mala cosa. Así en la Liga como en los barrios, donde llegado al momento también se introduce el motor de la política y sus andares.

DESDE CADA UNO, LOS TRES

El 27 de setiembre es el día. El día para determinar quién accede al sillón de Intendente. Los potenciales candidatos, no otros que Germán Manuel Coutinho (Partido Colorado), Andrés Lima (Frente Amplio) y Carlos Albisu (Partido Nacional).

A nivel de la Liga Salteña de Fútbol se admite que «los tres saben que el deporte suma».

En sus pasados ciclos como jefes comunales, Lima y Coutinho no han dejado de recalar en el deporte, haciendo sentir el valor de colaboración de la comuna, sn permanecer al margen de los movimientos sociales.

Tanto uno como otro, asociados también a la ilusión de las selecciones salteñas, hasta ser espectadores puntuales en el Dickinson o viajando a otros departamentos cuando las combinaciones «naranjeras» fueron visitantes. Mientras el Dr Carlos Albisu, aunque aparece rezagado a ese nivel, sin embargo ahora en la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, planta bandera para que el organismo binacional contribuya con el Consejo Único Juvenil, el Baby Fútbol y el Fútbol Femenino.

Una manera de evitar que las tres áreas permanezcan al margen de sus campeonatos, en medio de las tachaduras financieras. O ese no poder.

SETIEMBRE QUE VENDRÁ

Setiembre de elecciones departamentales y marzo del año que viene en la Liga, tras los dos años de Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli, en la presidencia y vice.

¿Tiene relación una con otra?: tiene. No reconocerlo es pretender eludir una realidad que rompe los ojos. Quien gane en setiembre la Intendencia (así de simple), podrá impactar en lo que suceda en marzo del año que viene en la Liga.

La verdad es una: que el Intendente y el presidente de la Liga «sean del mismo pelo», es capaz de garantizar un relacionamiento armónico y marcado. Por esa razón es que Juan Ramón Guarino es de los que relojeará lo que acontezca el 27 de setiembre, para saber si su reelección es posible o no.

Queda en claro además que en la historia de los últimos años, algunos Intendentes con Presidentes de la Liga cuyas tendencias políticas-partidarias han sido opuestas, supieron de un tendido de puentes más o menos potencial a favor del fútbol.

Pero en verdad han sido excepciones.

Tan solo excepciones.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-