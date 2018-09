Ayer se calificaron los machos de la raza Aberdeen Angus, a cargo del jurado argentino Néstor Chiaravalli.

Al final de la misma, el Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, anunció que en marzo de 2019 Uruguay tiene un desafío muy importante que es la organización del Secretariado Mundial de Angus en Punta del Este. Díaz Nadal manifestó que este evento es muy importante para la raza, pero también para ganadería del país “y si es muy importante para la ganadería del país, es muy importante para Uruguay”. En este sentido invitó a los presentes y explicó que en la web de la Sociedad de Criadores de Angus están todas las condiciones para anotarse y acompañar la actividad así como a criadores de países vecinos.

UNA FILA QUE NO SE VE TODOS LOS DÍAS

El jurado argentino pidió un aplauso para la fila de campeones “porque es una fila que no se ve todos los días”, y agradeció especialmente a la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay que lo recibió “con los brazos abiertos y me han tratado muy bien”, a la ARU (Asociación Rural del Uruguay) “que tiene un predio fabuloso”, a quienes lo ayudaron en la pista que hicieron un trabajo muy bueno, y a los criadores “porque trajeron un tipo de animal que coincide con lo que creo que hay que criar en un país como Uruguay donde tenemos la obligación tanto Uruguay como Paraguay, Brasil y Argentina de producir carne y proteína para el mundo y de la manera más sana, por lo tanto lo que hoy tenemos en la pista, tranquilamente podría trabajar en los campos que es lo que deberíamos hacer siempre, esto es la punta de una pirámide, la genética que hoy la tenemos en la pista, pero de nada nos serviría si perdemos el ojo de que esto tiene que terminar en el plato de un consumidor que nos compre carne, proteína animal que hace ya mucha falta en el mundo y que va a hacer mucho más falta que la que hace falta ahora”.

Chiaravalli agregó que “seguramente hay muy buenos toros que no están en esta final; hoy están acá los que que muy hemos ido seleccionando hoy, y hoy para mi gusto eran los que estaban mejor; es muy probable que en el galpón haya otros grandes campeones, pero hoy nos queda elegir entre estos siete”.

VEREDICTOS

Campeón ternero menor: Brete 175 de César Musselli y Soc. Gan. El Yunque

Reservado campeón ternero menor: Brete 168 de Rancho Luna

Tercer mejor ternero menor: Brete 166 de Rancho Luna

Campeón ternero mayor: Brete 187 de Sierra Madera SA

Reservado Campeón ternero mayor: Brete 209 de José María Bentancur Cortabarría

Tercer Mejor ternero mayor: Brete 224 de Sierra Madera

Campeón junior: Brete 226 de Genetic Leader SRL

Reservado Campeón junior: Brete 240 de San Gregorio Ganadera Ltda.

Tercer Mejor Junior: Agrofin SA y Federico Sastre

Campeón dos años menor: Brete 242 de Genetic Leader SRL

Reservado campeón dos años menor: Soc. Gan. San Salvador y Elena Loaces

Tercer mejor dos años menor: Brete 243 de Milkland Ltda.

Campeón dos años mayor: Brete 263 de Jorge L. Mailhos Gandos y Otros

Reservado campeón dos años mayor: Brete 261 de Victoria Pérez Pardavila

Tercer Mejor dos años mayor: Brete 268 de Frigorífico Modelo SA

Campeón toro joven: Brete 270 de Nazario Irazábal

Reservado campeón toro joven: Brete 271 de La Sorpresa SG

Tercer Mejor toro joven: Brete 275 de Agrofin SA

Campeón senior: Brete 282 de Frigorífico Modelo SA

Reservado Campeón senior: Brete 281 de Frigorífico Modelo y La Rubeta

Tercer Mejor senior: Brete 276 de Río Frontera SA

Gran Campeón: Brete 282 de Frigorífico Modelo SA

Reservado Gran Campeón: Brete 242 de Genetic Leader SRL

Tercer Mejor Macho: Brete 281 de Frigorífico Modelo y La Rubeta