Con ventas a cargo del escritorio Zambrano y Cía. mañana, se realiza el remate anual de Cabaña Salto de Limitour.

Gerardo Zambrano, director de Zambrano y Cía. informó que mañana, a partir de las 17 horas estará rematando una oferta importante e interesante, son 30 toros Angus, mayoría colorados y un porcentaje de negros, también unos 70 vientres con las mismas características, que se van a estar vendiendo en cuotas, como es costumbre.

BUEN MOMENTO PARA COMPRAR

“Lo importante a destacar es que se trata de una oferta calificada, además de la situación, y el momento que es muy bueno para adquirir reproductores, lo estamos viendo remate a remate, que por más que se están vendiendo satisfactoriamente y en su totalidad, de acuerdo a lo que están valiendo los terneros y terneras, la ecuación es muy buena para el comprador, y son oportunidades que hay que aprovechar”, dijo Zambrano, al tiempo que agregó que las perspectivas son buenas, hay un mercado firme a nivel del ganado gordo, y un mercado muy firme a nivel de la reposición, y todas esas cosas influyen para la necesidad que tiene el país de tratar llegar a los 3 millones de terneros y superarlos en la medida de lo que se pueda, porque ahora las condicionantes están dadas”. El rematador sostuvo que quizás antes esa era la aspiración, pero no estaban las condiciones que ahora están dadas.

LA OFERTA

El Dr. Eduardo Texeira, representante de Peter Hannen de Cabaña Salto, informó detalles de la oferta indicando que son 30 toros, mayoría colorados. “Prentendemos que sea una genética sin problemas, que intenta no tener problemas de parto y buen crecimiento y además los padres son padres que ya conocemos, son animales que para el norte se adaptan y van a poder trabajar con alta fertilidad”.

Respecto a la oferta de hembras explicó que son en mayoría vaquillonas, con peso de servicio, negras y coloradas con las mismas características de los toros, “pretendemos que cada productor que se lleve un producto de Cabaña Salto no tenga ningún problema al parto y tengan buen crecimiento”.

FINANCIA SCOTIABANK

El gerente de Scotiabank, Gustavo Inciarte, informó que el plazo es de 180 días libres, 5% de descuento por pago contado, si alguno comprador necesita plazos adicionales, debe acercarse al banco donde además hay un nuevo producto, que es Compra de Ganado con Fideicomiso, puede de ser de utilidad.

TRANSMISIÓN EN VIVO

El remate se transmitirá en vivo por la página www. rematesagrouno .com