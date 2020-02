En la jornada de ayer, se realizó la jura de calificación de la raza Aberdeen Angus en la Expo Durazno.

El jurado fue José Bentancur quien se mostró muy contento, si bien fue un trabajo «muy cansador» ya que la jura se desarrolló a lo largo de toda la jornada, comenzando en la mañana con las hembras, donde participaron 105 ejemplares.

El jurado dijo al portal Actualidad Agropecuaria que quedó encantado con lo visto, indicó que la raza «sigue caminando en base a trabajo, haciendo su aporte, muchos de los animales que vi en la pista con el sesgo de lo que a mi me gusta; animales más bien contenidos en tamaño, buscando las hembras la versatilidad de la vaca para desempeñarse a campo natural, y con esa idea fui seleccionando lo que a mi me parecía sacar adelante».

Respecto a la Gran Campeona, dijo que estaba «muy en sintonía con lo que estaba buscando, ganó cómoda, no tuve dudas que esa era la campeona, me sentí muy identificado viendo esa vaca, porque es lo que necesita el campo uruguayo, estamos aburridos de ver vacas que no se preñan porque son muy grandes o porque falta pasto».

Agregó que a veces «uno se fanatiza con el tamaño, pero esta vaca reunía características productivas muy interesantes, con un respaldo de EPD muy interesante».

INSTÓ A SEGUIR TRABAJANDO

Dijo que los animales presentados «desbordan en calidad, venimos muy bien con la raza, pero no hemos llegado, no se puede aflojar, no es que la raza arrancó hace muchos años haciendo mucho trabajo y llegó y se planchó», por lo que hizo «un llamado de alerta a seguir trabajando para seguirle sugiriendo a los productores uruguayos alternativas tecnológicas para producir en forma menos costosa». Entre esas alternativas mencionó cambiar el entore de raza, dijo no estarse fanatizando con que «tiene que ser todo Angus», sino que «hay que explotar el vigor híbrido que la naturaleza lo da, habrá que entorar todo lo que es hijo de Hereford con Angus y todo lo que es hijo de Angus con Hereford, vamos a no fanatizarnos, el bolsillo manda, hay que ir a la cruza».

PABLO ZERBINO: LA GRANCAMPEONA SE DESTACA EN TODO SENTIDO

Pablo Zerbino, propietario de la Gran Campeona, comentó que la vaca «ya tiene su trayectoria propia, ya fue Gran Campeona en Durazno, fue Reservada Gran Campeona en el Prado, y realmente no estaba previsto traerla este año, pero tuvo un hijo fantástico (que estaba al pie) y es un animal que se destaca en todo sentido».

Comentó que es una vaca con una gran naturalidad, equilibrada, suave, femenina, con buena ubre, muy carnuda, es un animal que se destaca por trasladarse, con una función fantástica.

Destacó que toda su descendencia es ópitma, de hecho la campeona vaquillona menor de ayer es hija de ella, «y eso nos da mucha tranquilidad, confianza y la esperanza de poder trabajar sobre esa línea para el futuro y seguir empujando en el Angus».

GRAN CAMPEÓN

En cuanto al Gran Campeón el jurado manifestó que aún siendo tendencioso más al Angus negro que al colorado, «al toro lo revisé, de punta a punta, y no le encontré el punto flaco, además tenía características realmente de interés como toro mejorador, bien balanceado, con carne donde tenía que tener, pero la carne suficiente que tiene que tener el Angus, en el equilibrio justo, un buen esqueleto , firme en su lomo, un animal que parecía de campo, que nunca había estado encerrado».