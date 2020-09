Diego Otegui – Presidente de la Sociedad de Criadores de Braford del Uruguay

Para Diego Otegui, presidente de la Sociedad de Criadores de Braford & Cebú del Uruguay, la calificación de la raza Braford, fue, una muy linda muestra, fundamentalmente por las condiciones especiales en las que se están dando que hacen que sea «más linda y más disfrutable».

Destacó que el hecho que se pueda estar desarrollando una actividad como esta, que no se ha podido desarrollar en ningún otro lugar, significa «un galardón más que importante para nuestro país», por lo que llamó «a disfrutarlo y actuar con mucha responsabilidad para que todo transcurra con total normalidad».

Otegui destacó el trabajo que están haciendo desde la Asociación Rural del Uruguay en cuanto a la concientización y exhortación de medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19.

«Como todas las cosas, hay aspectos de funcionamiento de la Rural que ojalá vengan para quedarse porque mejora sobre todo la gente que está trabajando con los animales que a veces la gente que viene a ver, no lo termina de entender, entonces todo se desarrolla de manera más ordenada y prolija».

En lo que hace a la jura, comentó que la vio bien, «como viene siendo el Prado para la raza, no muy numerosa en cuanto a la cantidad de animales, pero animales participando en todas las categorías, tanto en machos como en hembras».

Resaltó el comentario del jurado que destacó que «año a año se ve la calidad y el esfuerzo que hay por parte de las cabañas que vienen a la exposición tanto en la presentación como en la calidad de los animales».