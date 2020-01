La Unidad de Análisis Criminal de la Policía Nacional realizó el relevamiento de los hechos violentos suscitados en la víspera de Año Nuevo y en el primer día de este 2020 que recién comienza.

Al igual que en la pasada celebración de Nochebuena y Navidad, la tónica fue la violencia que desencadenó hechos de consideración que arrojaron tristes resultados. Si bien los homicidios ocurridos fueron menos, la cifra de 4 muertes en esa fiesta no dejan de ser preocupantes para una sociedad que no merece esos índices de violencia.

Si bien se aprecia un incremento de los heridos de arma blanca (16 a 21 casos) y de arma de fuego (6 a 13 casos), los lesionados sin uso de armas fueron solo 7 menos que en 2018/2019 (79 a 72), haciendo del total general una cifra comparativamente similar (101 a 106). Sin perjuicio de reconocer un incremento significativo de los lesionados por armas según lo consignado.

En comparación con la festividad de Nochebuena, la cantidad de lesionados aumentó en todas las modalidades: por arma blanca pasaron de 16 a 21; por arma de fuego, de 9 a 13, y sin utilización de armas fueron 59 en Nochebuena/Navidad y 72 en esta última noche de 2019 y primeras horas de 2020.

Ficha técnica

El análisis realizado refiere a aquellos hechos violentos registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública ocurridos entre las 00:00 horas del 31 de diciembre de 2019 y las 23:59 horas del día 1º de enero del corriente año. Dicha información, fue complementada con los mensajes generados por personal de la Dirección de Emergencias a raíz de llamados de la ciudadanía al servicio 9-1-1.

Dentro de los hechos violentos, se consideraron Lesiones en sus tres modalidades (personales, graves y gravísimas), Rapiña, Violencia Doméstica y Homicidios. No obstante ello, se contemplaron eventos que pudieran haber generado cierto grado de conmoción social, como ser “incendios en vía pública”.

Se trabajó con delitos consumados, así como también aquellos en grado de tentativa.

Fuente: CCU – Unidad de Análisis Criminal – Policía Nacional