Una vez conocido el resultado del compromiso que anoche llevaban adelante los equipos de Ceibal vs Atlético Juventus (jugaban al cierre de nuestra edición), allí ya quedaba completa la “grilla” de participantes en el cuadrangular de Liguilla Final por el campeonato en la divisional “A”.

En lo que refiere a la divisional de ascenso “B”, la que cerró el pasado domingo su última fecha, aquí sí, ya se conocen los equipos que siguen adelante y pugnarán por el segundo ascenso de la temporada, recordando que al primero lo consiguió Almagro en forma por demás anticipada y a falta de varias fechas para el cierre.

Divisional “A”

Liguilla por el campeonato

Posiciones:

Universitario: (Ganador del Acumulado, si no gana la Liguilla tiene derecho adquirido a un partido extra con el ganador)

Chaná: Clasificado directo a Liguilla

Ferro Carril: Clasificado directo (Por diferencia de goles)

Tigre: Jugará el partido (único) de play offs ante Ceibal, o Florida (dependía del resultado de anoche).

Divisional “B”

Liguilla por el 2º ascenso

Posiciones:

Saladero: Finalizó segundo (Clasifica directo, y tiene derecho a un partido extra si no gana la Liguilla)

Dublín Central: Se ubicó en el tercer lugar y clasificó en forma directa.

Hindú: Finalizó cuarto (Mismo ítems que el anterior)

Nacional vs G5: Jugarán partido (único) de play offs por el cuarto lugar en la Liguilla.