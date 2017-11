En ocasión del encuentro anual del SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) con comunicadores agropecuarios realizado este viernes en la Cámara Mercantil de Productos del País, el Ing. Agr. Javier Otero, gerente del SUL, habló sobre la apertura del mercado de Estados Unidos. En este sentido recordó que el 27 de octubre se realizó el primer embarque de carne de cordero con hueso a ese destino desde el Frigorífico San Jacinto con la participación de autoridades y representantes de organizaciones públicas y privadas que trabajaron a lo largo de cuatro años en la concreción de este nuevo logro interinstitucional.

900 RESES

El primer envío se realizó en base a la faena de 900 corderos que ofrecieron 11 toneladas de carne ovina con hueso producidas en el primer compartimento ovino ubicado en Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal (CIEDAG) del SUL, ubicado en Cerro Colorado, departamento de Florida bajo protocolos de manejo y bioseguridad creados específicamente para esta iniciativa.

Algunos de ellos son: animales con reconocida genética para producción de carne, población de ovinos aislada de otras especies susceptibles de fiebre aftosa, trazabilidad individual, excelente sanidad y serología negativa a fiebre aftosa, manejo productivo con atención en normas de bienestar animal, inocuidad y conservación de recursos naturales disponibles, faena exclusiva y aplicación de normas de certificación asociadas al Cordero Pesado SUL.

2.000 RESES MÁS

Además de las 900 reses faenadas el 27 de octubre, el lunes 30 de octubre se realizó la faena de otros 500 corderos destinados a la comunidad israelita en Nueva York y antes de fin de año se contará con otras 1.500 reses exportadas a la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos).

SEGUNDO

COMPARTIMENTO

Otero se refirió además al segundo compartimento ovino, ubicado en la localidad de San Gabriel (Florida), a cargo de pequeños productores del Instituto Nacional de Colonización (INC), los primeros corderos ingresarán en enero del próximo año.

BENEFICIOS

Así, en esta forma de producción a través de la apertura del mercado de Estados Unidos se presenta como una nueva opción para aumentar el ingreso económico de productores ovejeros; la colocación de carne ovina con hueso en nuevos mercados como el de Estados Unidos, puede impactar de forma positiva en el ingreso de este productos a otros mercados como México, Israel, Canadá y la Unión Europea, situación que favorecerá además, la producción de corderos durante todo el año y disminuir la estacionalidad del producto tal como hoy se presenta.

A partir de octubre de 2017, el esfuerzo se dirigirá a certificar atributos que puedan trasladarse al precio final del producto y que hoy son muy valorados por los mercados internacionales más exigentes.

Entre ellos Never Ever 3, así como prácticas de bienestar animal, de cuidado del medio ambiente e inocuidad.