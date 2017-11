Mediante un comunicado difundido ayer APLAS dio a conocer su discrepancia con la eliminación de uno de los murales, obra del arquitecto César Rodríguez Musmanno, que lucía la ciudad. La misiva remitida por APLAS, sostiene el texto que damos a conocer seguidamente.

A través de la presente, la Asociación de Artistas Plásticos Salteños, APLAS, manifiesta su discrepancia, por lo sucedido días atrás, en un lugar de la calle Uruguay a la altura del 300, de nuestra ciudad, donde había un mural del Arquitecto y Artista Plástico, César Rodríguez Musmanno.

Sabemos que la calle y los espacios urbanos, suponen un nuevo sistema de relaciones, que lo impone el marco locativo, el comportamiento de los espectadores y los planteos estéticos y sociales.

No estamos juzgando a quienes permitieron el hecho, ni a quienes realizaron otro mural, no estamos en desacuerdo con las manifestaciones de arte urbano. Conocemos que la calle va más lejos, no solo indaga e investiga el arte, sino que también discute la cultura y los fundamentos, al parecer inamovibles, que la sustentan. Entendemos por “calle”, una derivación de la “vida social”.

Es en ella realmente, donde los cuestionamientos artísticos pueden superar sus límites simbólicos y acceder a cambios radicales, no solo a nivel de las representaciones, sino a nivel de la realidad misma.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, solo decimos que el desconocimiento, o el no saber cuándo se está frente a una obra valiosa, no es justificación válida.

No existe la justificación.

La pena es muy grande, ya que la obra desechada pertenecía a un referente de los salteños, por su legado, por su generosidad, por el amor a Salto, por ser una persona entrañable, cuyas obras han trascendido en el mundo y en el tiempo.

APLAS, sugiere el reconocimiento de todas las obras de diferentes artistas que han dejado su huella en nuestro departamento.

Desde 1886 existen leyes que resguardan el patrimonio artístico de los países

Referencia “Arte en las calles” de Clemente Paudín.

APLAS- Asociación Artistas Plásticos de Salto.