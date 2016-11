Salto Nuevo solicitará jugar el próximo sábado con Ceibal.

El presidente de Universitario, Cr. Edgardo Revello, dio en la tecla, cuando apuntó «al centralismo, en circunstancias como estas también, porque se supone que aquí tenemos derecho a la seguridad».

Lo cierto es que el centralismo vive y lucha. Suele tener las cartas de primer orden a mano: las que resuelven. A Jefatura de Policía de Salto, le llegó la noticia desde el Ministerio del interior: agentes de la fuerza «naranjera» con destino a Montevideo, para sumarse al operativo de seguridad en torno al clásico del domingo entre Peñarol y Nacional.

A la luz de ello, la convocatoria a los representantes de los seis clubes protagonistas de la tercera rueda. Fueron todos y desde la mesa de conducción, Walter Martínez el presidente, José Luis Sabarrós, el gerente y una presencia clave: el Comisario Miguel Ángel Moreira, encargado de la seguridad en el Parque Dickinson. Clave porque informó, estableció aspectos vitales para conocimiento de los delegados, todo desde una inocultable transparencia argumental.

EN DIRECCIÓN DE NO JUGAR

Por Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, fue el primero en pronunciarse: «sin seguridad, suspender». El maestro Gonzalo Rodríguez (Ferro Carril) y José Luis Pertusatti (Nacional), se aliaron a la postura del delegado albiverde. El presidente de la Liga, Walter Hugo Martínez, fue de una elocuencia terminante: «si se fijan los partidos, no voy al estadio».

A su vez, Miguel Moreira desde el Comando de Jefatura de Policía, fue añadiendo situaciones concretas. Por ejemplo, que es imposible aportar seguridad entre semana, desde el momento que la policía asiste al amparo de todo lo que guarda relación con el Banco República y además dejando en claro que «no es la primera vez que se nos requiere desde Montevideo, ante circunstancias como estas».

El Comisario fue específico y terminante: «no se podrá brindar garantía», remarcando que «el fin es velar por la seguridad de la gente». No dejó plasmar su valoración «al esfuerzo de los dirigentes de los clubes». Después de todo, en las dos primeras fechas, sin aspectos mayores para la censura.

RUMBO A LA ACCIÓN

En definitiva: no se jugará al fútbol, este fin de semana en la «A». Mañana debían disputarse los partidos entre Nacional-Ferro Carril y Universitario-Gladiador. El domingo: Salto Nuevo-Ceibal. Vigente en todos sus términos, el partido de mañana sábado a la tarde, cuando jueguen Salto y Canelones por el segundo partido final del Campeonato del Interior en categoría Sub 15.

A su vez, tras la conclusión de la sesión, el delegado de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, no ocultó a EL PUEBLO, el objetivo que se plantea: que el partido entre los albiverdes y Ceibal se dispute el sábado a la noche. En ese caso los dos restantes partidos el domingo. Desde los neutrales (extraoficialmente), se interpreta como válida la postura de Salto Nuevo. Hay que tener en cuenta que el domingo se iría a jugar un partido solo, en función del clásico entre Nacional y Peñarol, hecho que no se producirá el domingo 4 de diciembre. En tanto cabe una chance: que la cuarta o quinta fecha pueda jugarse entre semana.

Al decir del Comisario, Miguel Moreira, «nos dan margen para organizarnos y replantear esa posibilidad». Si ello no sucede, la quinta y última fecha se jugará entre el 17 y 18 de diciembre.

Como síntesis, un fin de semana, vacío de fútbol en la «A».

Se va la Policía a la capital.

La bandera del balompié «naranjero»: a media asta.