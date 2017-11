Hoteles siguen recibiendo reconocimientos en el Departamento

En un destino la oferta hotelera y la calidad en sus servicios es uno de los componentes principales del sistema

turístico.

Hay criterios que son importantes y los turistas lo toman en cuenta y califican a la hora de evaluar su estadía en un hotel , considerando los siguientes aspectos: limpieza, servicio de desayuno, amabilidad y atención, estacionamiento, comodidad, tamaño de la habitación, servicio de internet, amabilidad del personal y categoría de estrellas.

La atención y amabilidad que brindan los empleados del hotel a sus huéspedes es uno de los principales aspectos a valorar por los turistas.

Los criterios básicos para determinar las estrellas se rigen por el tamaño de las habitaciones, la limpieza y la disponibilidad de ciertos servicios, como la existencia de ascensores, idiomas hablados por los empleados, cantidad de baños privados en relación a las habitaciones , parking, salones, servicios de salud, spa, piscina, entre otros.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

Luego de haber sido designado en el 2015 por Trip Advisor como el mejor Hotel del Uruguay, Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal, recibió un reconocimiento en el rubro hotelería en la cuarta edición de los premios “Uruguay al Mundo”.

Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal , es un resort de categoría 5 estrellas ubicado en Termas del Arapey. El resort dispone de 156 habitaciones – entre ellas 20 suites –

El hotel se destaca por su naturaleza, jardines, piscinas y laguna, con sistema all inclusive, ofreciendo piscinas termales, cancha de golf, spa, entretenimiento, excelencia en su servicio gastronómico y centro de convenciones.

En el 2015 recibió el primer puesto Mejor Hotel de Uruguay en Travellers‘ Choice de Tripadvisor.

En el 2016, recibió certificado de excelencia por haber recibido excelentes opiniones en Tripadvisor.

Este premio, que lleva entregándose hace varios años, reconoce el logro de los negocios hoteleros que han recibido muy buenas opiniones y valoraciones positivas de los viajeros, de manera sistemática en TripAdvisor a lo largo del año anterior. Los ganadores del Certificado de Excelencia son alojamientos, establecimientos de restauración y atracciones de todo el mundo, que ofrecen a sus clientes de manera continuada una experiencia de calidad superior.

El Certificado de Excelencia tiene en cuenta la calidad, la cantidad y lo recientes que sean las opiniones enviadas por los viajeros a TripAdvisor en un periodo de 12 meses. Para ello, los negocios deben mantenerse en una puntuación mínima general de cuatro puntos sobre cinco, así como tener un número mínimo de opiniones y un perfil de TripAdvisor cuya antigüedad sea de 12 meses como mínimo.

Este año el hotel recibirá un nuevo premio , el International Quality Crown en la categoría Oro en la 29 edición de la Convención International Quality Crown Convention, organizada por Business Initiative Directions. Esta instancia forma parte del programa de Reconocimiento de la Calidad y el Liderazgo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Será los días 25 y 26 del corriente, en Londres, Reino Unido. Este programa está creado para reconocer los principios y valores fundamentales detrás de la Cultura de la Calidad.

El premio es el resultado de la investigación y el análisis llevado a cabo por Quality Hunsters, líderes, emprendedores y expertos en calidad dirigidos por Business Initiative Directions (BID) y BID Group One, que reconocen la contribución de Altos del Arapey en términos de liderazgo, calidad, innovación y excelencia.

El comité de selección IQC se basó en los criterios contenidos en el modelo QC 100 de Gestión de la Calidad total.

APART HOTEL AGUASOL

Desde el año 2015, el Banco República y la Unión de Exportadores del Uruguay entregan el Reconocimiento al Esfuerzo Exportador en Servicios al sector Turismo / Hotelería.

En una ceremonia realizada en Kibon, diversas empresas fueron premiadas como mayores exportadoras generales, sectoriales y clientes del Banco República por su desempeño en el período octubre 2015 – setiembre 2016.

En la Categoría Turismo / Hotelería, fue reconocido: Aguasol. El Apart Hotel Aguasol está ubicado en las Termas de Daymán, departamento de Salto. Su socia administrativa Flavia Lavecchia recibió la distinción en nombre del equipo del que se siente muy orgullosa. Es un establecimiento que tiene 23 años, y 125 camas, en habitaciones y apartamentos dúplex, de los pocos hoteles con agua termal, piscina abierta y cerrada, hidromasaje, sauna y spa. Flavia declaró que “el hotel se caracteriza por su alto nivel de servicio, ya que es permanente la capacitación de sus recursos humanos”.