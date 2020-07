Con Alejandro Casaretto. Papá de Fabricio y Giuliana. Contador Público.Presidente de Cooperativa ACAC

Nos cuenta Alejandro, que por medio de una circunstancia extraordinaria, nace en la ciudad de Montevideo, pero a los pocos días, ya estaba en Fray Bentos como toda su familia.

“Puedo considerarme un fraybentino de pura cepa, un “tripero” se diría en el lunfardo futbolero”, nos comienza diciendo.

Alejandro es papá de Fabricio y Giuliana y actualmente desde marzo de 2018, ocupa la Presidencia de Cooperativa ACAC.

Agradeciéndole la deferencia que ha tenido con nosotros, compartimos con ustedes, parte de nuestro diálogo y del motivo que hoy lo trae aquí: sus hijos y su familia:

“Mi vinculación con Cooperativa ACAC siempre ha sido en carácter de directivo”, nos dice.

Empecé integrando la Comisión Local de Fray Bentos en el año 1994.

A partir de allí integré en diferentes momentos la Presidencia de la Comisión Local de Fray Bentos, la Comisión Fiscal, el Consejo Directivo, fui Secretario de la Cooperativa y actualmente me desempeño en la Presidencia de la misma.

¿Cómo está compuesta su familia?

Estoy casado con Rossina Etchezar y tenemos dos hijos: Fabricio (26) y Giuliana (25).

¿Qué ha significado para usted el hecho de ser padre?

Fue el momento más importante en mi vida.

Cada embarazo, todo el proceso del parto que presencié y el momento del nacimiento han sido únicos, inolvidables y creo haber sentido ese stress y adrenalina de ese proceso, como si fuera la propia madre.

Creo que ser padres es un antes y un después en nuestras vidas. Ya no seremos los mismos, o los que importan. Es una parte nuestra, pequeñita al principio, que se convierten día a día en esas personitas que amamos.

¿Cuéntenos sobre la relación padre-hijos?

Creo que fue como a todos nos pasa, aprendimos a ser padres sobre la marcha. Con nuestro coraje enfrentando los miedos y superando errores. Siempre nutriéndonos de nuestras ilusiones y de las alegrías de cada paso que fueron dando nuestros hijos.

Y como padre creo que tuve una muy buena relación con mis hijos, es algo que tal vez yo no deba contestar, les corresponde a ellos, pero creo que estuve siempre en todos los momentos.

El vínculo que siempre traté de construir con ellos es el del ejemplo, la comprensión y el del amor, de esa única forma de amor entre un padre y sus hijos. Y el amor no es perfecto. A veces se equivoca, pero también conoce del perdón.

¿Cómo vivió usted su infancia?

Momentos muy felices, de amor, de cariño, de cercanías, que creo que eso pudo forjar las buenas personas que son hoy.

¿Era muy rezongón, o tenía paciencia?

Creo que fui más comprensivo que exigente. No me recuerdo como muy rezongón y eso es algo extraño en mí, dado que soy una persona muy detallista y muy racional, por ejemplo en otros aspectos de mi vida.

Creo que tuve la paciencia suficiente y aprendí con ellos y con su crecimiento a entenderlos. Se dice por ahí que “la paciencia es sabiduría”, pero ésta también se aprende.

¿Cuáles son las actividades que llevan adelante juntos?

En todas las etapas compartimos todo tipo de momentos. Desde los primeros gestos, las primeras palabras, acunarlos en la noche, los mimos, los primeros pasos, la escuela y sus deberes, los deportes y diferentes actividades que siempre apoyamos en la búsqueda de lo que les gustaba.

Siempre intentando formarlos como buenas personas y en los valores humanos.

¿Con que disfrutan?

Cuando pienso en disfrutar, vienen a mi mente las inolvidables vacaciones que pasábamos juntos. Hoy disfrutamos mucho compartiendo fines de semanas, cumpleaños y reuniones familiares. Además esa comunicación permanente que hoy la tecnología nos permite, ese simple: “Hola Fabri ¿cómo estás?…Hola Giuli ¿cómo estás?

¿Alguno de ellos siguió sus pasos en alguna actividad?

Nunca hicimos un esfuerzo para que siguieran nuestros pasos profesionales, Fabricio decidió nuestra misma profesión, porque Rossina también es Contadora Pública. Y podríamos decir que el alumno superó al maestro porque recientemente culminó el Master en Finanzas. Mi hija Giuliana no estuvo muy lejos también de nuestra actividad y hoy es Licenciada en Gerencia y Administración de Empresas. Eso me pone muy feliz como padre, ver que han podido construir herramientas desde el conocimiento para poder enfrentar este mundo tan complejo.

¿Hay planes para llevar a cabo juntos?

Hoy los planes pasan por compartir momentos juntos, fines de semana con alguna comida especial que les prepara el papá, soy el cocinero de la familia y no faltan sus platos preferidos.

Cumpleaños y algunos viajes que todavía realizamos juntos.

¿Cómo recuerda su niñez, a su papá, hoy siendo padre?

Gracias a Dios, aún cuento con mi padre.

Tiene 88 años, los lleva muy bien y tengo el mejor recuerdo de mi infancia, de mi juventud y de mi vida.

Mantenemos un vínculo familiar muy fuerte en nuestra familia, donde como buenos descendientes de italianos, siempre tenemos una excusa para encontrarnos.

Y mi padre viene de esa generación donde el vínculo del hijo al padre era de un respeto que no se discutía, diferente al que yo viví con mis hijos, pero que valoro mucho porque también me permitió forjarme como persona y mantener ese amor paterno.

¿Un mensaje a los padres?

Con humildad tal vez trasladar mi experiencia.

Ser padre no es fácil y muchas veces las circunstancias que nos rodean hacen de eso, un gran desafío.

Pero creo que aprendí que la clave del éxito en este camino, tal vez pueda definirse en una sola palabra: amor. Y un amor responsable, del que quiere bien, del que da, del que confía, del que tiene fé, del que perdona y del que aún en el dolor, es capaz de marcar límites.