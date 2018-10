Se juega esta noche la 2ª fecha del campeonato

“Relámpago” de Fútbol Sala en el gimnasio de Universitario

Tal cual lo hemos venido informando en ediciones anteriores, en la jornada de hoy sábado a la noche, en el gimnasio del Club A. Universitario, se estará llevando a cabo la segunda fecha del campeonato “Relámpago” de Futsal de carácter amistoso. Seis equipos, los que decidieron participar de este “petir” torneo rápido, donde sin dudes el espíritu, y la intención pena de todos, es la de seguir ajustando estrategia, preparando planteles, todo de cara a lo que se vendrá en unos días con el inicio de la competencia oficial organizada por la Liga Salteña de Fútbol Sala, la que estaría arrancando en la primera semana de noviembre 2018

Equipos participantes:

Universitario, Florida, Atlético Arsenal, Dublín Central, Sud América, y Progreso

Resultados 1ª fecha

Dublín Central (9) – Sud América (7)

Florida (7) – Universitario (6)

Progreso (6) – Atlético Arsenal (3)

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Torneo Relámpago de Futsal

Carácter amistoso

Sábado 13 de octubre

Escenario: Gimnasio del Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 19.30: UNIVERSITARIO vs SUD AMÉRICA

Hora 20.30: DUBLÍN CENTRAL vs PROGRESO

Hora 21.30: ATLÉTICO ARSENAL vs FLORIDA