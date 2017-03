Ante la noticia de la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Desarrollo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del proyecto “Proyecto de Competitividad Territorial”, dialogamos con uno de los gestores de dicho trabajo, el Ing. Javier Texeira. Al respecto nos decía:

Lo que se aprobó es el proyecto del llamado “Proyecto de Competitividad Territorial” que realizó la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDES) con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Nosotros particularmente trabajamos junto con la Mesa Lechera del Litoral desde hace varios años. Lo que se presentó fue una propuesta para abordar desde la mesa lechera, bajo el patrocinio de la Intendencia de Paysandú, la institución responsable de este proyecto; y, presentamos varios temas, la idea es trabajar varios temas, que fueron definidos como líneas estratégicas dentro del marco de la Mesa Lechera del Litoral. Las instituciones participantes de un proyecto que es cofinanciado entre OPP-ANDES y los solicitantes. El caso de los solicitantes son las intendencias, los gobiernos departamentales de Salto, Paysandú y Río Negro; las industrias lácteas, o sea, la industria va a realizar una contribución importante para la ejecución del proyecto, que son CONAPROLE, PILI y CLALDY; hasta el momento son esas tres industrias que están participando, las gremiales lecheras de la zona y el Instituto Nacional de la Leche (INALE) que va a realizar un aporte bien interesante. Después hay otras instituciones que van a estar colaborando en la ejecución del proyecto, Facultad de Agronomia, el Instituto del Plan Agropecuario, el ministerio de Industria Energía y Minería, es un combo bien interesante, interinstitucional. En el cual los componentes más pesados, la responsabilidad más grande del proyecto estará entre la Intendencia de Paysandú, la Mesa Lechera del Litoral y el INALE, que va a tener que realizar un aporte técnico interesante y muy importante.

¿Qué es lo que van a financiar?

Vamos a cofinanciar sistemas de asistencia técnica y extensión, entre el sector privado y el proyecto. La idea es llegarles a los productores más vulnerables con asistencia técnica. La coordinación de esos técnicos y la capacitación la vamos a realizar entre el proyecto y el INALE. Cada técnico va a estar vinculado, va a tener una especie de doble jefatura entre su industria, la industria la cual remite el productor, y el proyecto. La coordinación del proyecto se va a encargar del procesamiento de la información de los productores y la devolución. La idea es generar no solo información de la evolución de los productores, devolverles esa información y trabajar mucho en el tema gestión. Ese es uno de los componentes, la competitividad económica, por decir, económica productiva.

Otra línea de trabajo es trabajar el tema ambiental y, ahí entre la DINAMA y el INALE. Vamos a estar trabajando no solo la capacitación, sino la evaluación de algunos sistemas de tratamientos de efluentes, eso va a ser en la segunda mitad del año, estamos hablando del segundo año de ejecución del proyecto cuando vamos a tener eso en funcionamiento. Estos últimos años se han puesto en marcha muchos sistemas de tratamientos de efluentes, la idea es tener una evaluación de los mismos y ayudar al productor con información para decidir qué es mejor o peor. Y el último componente es capacitación y tratar los temas sociales, recambio generacional, o integración generacional, integrar a la familia, relaciones intrafamiliares y con el personal. Todo lo que tenga que ver con capacitación en definitiva es la otra pata fuerte del proyecto.

No está INDULACSA-LACTLIS en las industrias, ¿Cómo le llegan a esos productores, que son unos cuantos en nuestro medio? ¿el técnico de la industria para el caso no está?

Es una de las dificultades que tenemos, hasta el momento la industria local, con la planta local no se ha comprometido, no está excluida, pero es una de las dificultades que tenemos. Hoy no tenemos la solución para eso. Nosotros tenemos mucho interés, porque en la cuenca de Salto los que más precisan apoyo son los remitentes de INDULACSA-LACTALIS; pero hoy nos está faltando la contraparte para poder llegarles a ellos. Vamos a seguir buscando la solución pero hoy no la tenemos.

¿Se han manifestado al respecto?

Le hemos hecho llegar la información, de hecho LACTALIS participa, el técnico de INDULACSA-LACTALIS participa de la mesa lechera, lo ha planteado en la interna, hasta el momento la respuesta ha sido negativa.

Es de sumo interés tanto para