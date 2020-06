FENÓMENO. El presidente de la República se ha transformado en un fenómeno digno de observación por parte del mundo, colocando a nuestro país en los mejores rankings debido a una enfermedad, el COVID 19.

Después de algunos años, Uruguay dejó de ser ejemplo en el mundo por haber sido el primer país que legalizó la producción y venta estatal de la marihuana, carta de presentación en cada país que visitó el ex presidente José Mujica. Hoy Uruguay es ejemplo por su lucha contra el coronavirus, que pasa a ser carta de presentación del presidente Luis Lacalle Pou, y principal activo de su currículum internacional, llegado a ser alagado incluso por el premio Nobel de Literatura y pensador de derecha Mario Vargas Llosa a través de una reciente columna de opinión en el diario El País de Madrid.

Más allá de opiniones encontradas, tanto de un lado como del otro, una vez más queda claro que nadie es profeta en su propia tierra pues ninguno de los presidentes mencionados logra la unanimidad en las adhesiones del pueblo uruguayo.

***

FILOSÓFICO. La filosofía y sus pensadores comenzaron un nuevo debate, muy contemporáneo sobre la pregunta que estamos comenzando a hacernos, sobre «Cómo la pandemia podrá transformar a la humanidad», tema comentado recientemente por Florencia Pujadas en un artículo muy interesante publicado en Montevideo Portal.

En una parte del mismo se plantea el complejo tema de las libertades individuales de los ciudadanos que han sido resignadas en el mundo por necesidad. «Después de evidenciar (o al menos cuestionar) la liviandad con la que tanto las sociedades occidentales como las orientales aceptaron las medidas de control de los gobiernos, los filósofos se pusieron en campaña para mostrar los peligros de resignar libertades individuales.

Sin siquiera cuestionarlo, los habitantes de China aceptaron colocarse pulseras biométricas mientras los ciudadanos de todo mundo se escondieron detrás de los tapabocas. Estos accesorios no tardaron en ponerse de moda y se venden en colores, con logos, diseños e infinidad de detalles y modelos. «Ni siquiera lo pensamos. Con el tapabocas dijimos: «Ta, tampoco es que me voy a cortar el brazo derecho por coartar la libertad de mostrar el rostro’. En Estados Unidos hay protestas porque dicen que son libres de no usar tapabocas y nos parece ridículo, pero pensemos que va a ser mucho más difícil sacarlo. Es muy fácil resignar una libertad y muy difícil el camino de volver a tenerla», explica Javier Mazza» (…)

«Las normas son parte de un pacto social y, como bien sabemos, se actualizan con el paso del tiempo. Sin embargo, la comunidad internacional ya mostró su preocupación por la posible llegada de gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y más desigualdad. Un informe de las Naciones Unidas señala que la crisis sanitaria supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos. Y un repaso por la historia demuestra que el pánico, el miedo y la incertidumbre son aliados perfectos para los regímenes autoritarios».

«No hay ninguna otra cosa por las que las personas estén dispuestas a resignar sus libertades más que por su seguridad. Cuando tengo una amenaza clara a mi seguridad y a mi supervivencia, tengo que pensar cuáles de mis libertades resigno para mí y mi familia. Eso no pasa hoy, pasa siempre y va a seguir pasando. El asegurarse la seguridad, valga la redundancia, es una frontera compleja», sostiene Javier Mazza».

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva