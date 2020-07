GLOBALIZACIÓN. La globalización no solo nos trae cosas malas como una pandemia (radicalización negativa de la era global), también nos ha permitido el desarrollo de las comunicaciones. En estos últimos meses se han inventado o puesto de moda un sinnúmero de aplicaciones de videollamadas o teleconferencias usadas no solo para el teletrabajo y el telestudio sino también para que las familias y amistades podemos estar comunicadas.

A la par de esto, hemos tenido la oportunidad que en pocos días nos hemos vuelto unos especialistas en alta tecnología que, si no era por la pandemia, jamás hubiésemos imaginado usar. De esta manera, nuestra sociedad no se ha paralizado del todo.

De todas formas, seamos conscientes que no todos los uruguayos han tenido acceso a esta tecnología para estudiar, mucho menos para poder seguir trabajando. Pero eso no es por culpa de la globalización, tengamos también en claro eso.

Este desarrollo tecnológico que estamos usufructuando, nos permite participar de eventos que antes se desarrollaban en ciudades lejanas y que ahora, producto de la pandemia, se ponen al alcance de la mano. Entonces, ahora podemos ver y participar de actos, asambleas y reuniones de todo tipo desde la comodidad de nuestro hogar.

***

DREXLER. Dentro de esta extensa lista de actividades que podemos realizar ahora por internet, estuvo la de participar ayer a la tarde de un hermoso recital que, por YouTube e Instagram, llevó a cabo el cantautor uruguayo radicado en Madrid, Jorge Drexler.

En el momento más emotivo de dicho recital, donde nos paseó por todos sus temas de manera afectuosa y cálida, se llegó a contabilizar a más de 50 mil personas viéndolo. Imagínense un estadio Centenario lleno, es decir, más gente de la que logró llevar el ex Beatle Paul McCartney. Desde todos los rincones del planeta se prendió gente que quiere y gusta de las canciones del uruguayo, quien no reparó en elogios para nuestro país y los científicos de nuestro país «que vienen haciendo las cosas bien», enviando mensajes que tenemos que cuidarnos en estos tiempos y hacer más caso a los médicos y a los científicos que a los gobiernos de aquellos países que no escuchan a los que saben, en clara referencia al gobierno de Brasil.

Copia del recital se encuentra en YouTube y los invito a quienes puedan, y a quienes gusten de la música del exitoso cantante, que lo busquen y se deleiten por espacio de casi dos horas. Ese recital se transformó en un mensaje optimista de amor que Drexler transmite con cada gesto y palabra a la gente, y que viene bien en estos tiempos.

Y como Drexler, hay muchos artistas uruguayos que en nuestro país intentan explorar estos tiempos de redes sociales y streaming para poder seguir trabajando. Apoyémoslos a ellos también en la medida de nuestras posibilidades.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva