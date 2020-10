NI VENCIDOS… Nuestra última gran guerra civil terminó en 1851 bajo la consigna de «ni vencidos ni vencedores». Casualmente, dentro de 3 días estaremos recordando ese hecho que ocurrió hace 169 años, cuando se ponía fin a nuestra «Guerra Grande».

Quiso el destino (más bien un pedido del senador Tabaré Viera) que las elecciones se celebraran una semana antes de lo que estaba pensado para no coincidir con elecciones que se estarían realizando en Brasil este domingo 4 de octubre (suspicacias aparte), de lo contrario, hubiese sido ideal recordar tras una reñida y complicada contienda electoral esta misma frase. De todas formas, a la vista de lo que ocurrió en las redes sociales esta semana posterior a las elecciones, vale hoy también traerla a colación.

Va de suyo que quienes ganaron tienen todo el derecho a festejar, porque si hubiese ganado otro, diríamos lo mismo. Tras los festejos, o concomitantemente a ellos, se trata de seguir avanzando y resolviendo todo lo que quedó en el tintero. Pero antes, que todos den vuelta la página y se pongan rápidamente en sintonía.

***

NI VENCEDORES… Es con hidalguía, y también con humildad, las mejores formas de encarar una victoria, sin tener temor de reconocer que ante los enormes desafíos que se tienen por delante, se requerirá del respaldo y comprensión de todos.

Hemos estado acostumbrado en los últimos años a conjugar palabras como «resta» y «división», en lugar de hablar de aquello que nos une como sociedad. El divide y ganarás no fue otra cosa que estrategias de campaña que se vieron claramente en esta última elección. Pasadas las mismas, es hora de unir, tender puentes y buscar entendimientos. No por ellos, por nosotros.

Los dirigentes políticos deben dejar de lado la vanidad de seguir creyendo que la elección se trataba de ellos. Siempre se trató (y así se debió encarar) de nosotros, el pueblo, y de nuestros problemas, pero, sobre todo, de cómo seguir adelante.

***

VECINOS. La gente se peleaba por ellos, como hinchas fanáticos de un candidato al ver por los medios cómo se peleaban, pero luego, cuando las cámaras y los micrófonos se apagaban, se iban a juntos comer un asado y seguían como si nada, mientras la gente quedaba enganchada enojada y peleándose.

He sido testigo de cómo familias enteras se han distanciado por optar por partidos y candidatos distintos. Es increíble que esas pasiones se salgan de sus cauces y desemboquen en peleas sanguíneas. No puede ser que al día siguiente de las elecciones los que fueron candidatos sigan sus vidas como si nada mientras la gente sigue enojada y peleada con sus vecinos, amistades o con su misma familia. Es momento de dar vuelta la página y entender que una sociedad no se construye desde la división ni desde el rencor sino desde una convivencia armónica, tolerante y pacífica, trabajando juntos empujando el mismo carro… mientras la vida (y el COVID) va.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva