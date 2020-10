Uruguay jamás perdió como local ante Chile, con 21 triunfos y siete empates en sus 28 enfrentamientos.

Uruguay no perdió ninguno de sus 13 partidos disputados en 2019 (8V 5E); fue la 6ª vez que se mantuvo invicto en un año entero, y este fue el de más partidos: 1926 (4V), 1930 (4V 1E), 1967 (6V 5E), 1982 (2V 2E) y 1987 (4V).

Chile venció 3-2 a Guinea en su último partido, en octubre de 2019; no había ganado ninguno de sus anteriores siete partidos (3E 4D), incluida una derrota 0-1 ante Uruguay por CONMEBOL Copa América.

Edinson Cavani, quien no fue convocado para esta doble jornada, fue el máximo goleador de las Eliminatorias a la Copa del Mundo Rusia 2018, con 10 tantos; anotó al menos el doble de goles que cualquier otro jugador de Uruguay (5, Luis Suárez).

20 de los 23 goles de Chile en las Eliminatorias a Rusia 2018 fueron anotados y/o asistidos por Alexis Sánchez (7 goles, 4 asistencias), Arturo Vidal (6 goles) o Eduardo Vargas (5 goles).