Ya es habitual que año tras año, alrededor de esta fecha, en esta página hagamos referencia al episodio que dio lugar al tan mentado Día de los Inocentes, es decir el 28 de diciembre (como ayer). Contrariamente al espíritu jocoso que se le pretende dar, se trata de un hecho trágico: la matanza de muchísimos niños.

La historia indica que ante la noticia de que días antes (el 25, Navidad) había nacido un niño (Jesús) que el tiempo consagraría por su grandeza, Herodes «El Grande», Rey de Judea, ante el temor de ver opacada su propia grandeza y no sabiendo con precisión cuál era el niño en cuestión, ordenó la matanza de todos aquellos niños que hubiesen nacido en los últimos tres años. Pero Jesús se salvó; sus padres lograron salvarlo.

El resto de los niños, asesinados por orden de Herodes un 28 de diciembre, son a quienes se recuerda como los Santos Inocentes. La bibliografía sobre estos hechos es abundante. Pero si hablamos de Literatura estrictamente, una vez más diremos que una de las más profundas recreaciones la hace el portugués José Saramago, cuando en su novela «El Evangelio según Jesucristo» (1991) realiza una reconstrucción, con ribetes novelísticos por supuesto, es decir con elementos de ficción, de estos episodios.

Recrea en sus páginas gran parte de la vida de Jesús, apuntando básicamente a presentarlo en su parte más humana (fruto de una relación sexual entre María y José y protagonista de una relación amorosa y sexual con María Magdalena, etc.). Respecto a «la matanza de los inocentes», la novela de Saramago deja entrever la culpa (o el egoísmo) de José, y también del propio Jesús, por la tragedia. Se acusa en definitiva a José y María por el hecho de que, ante la desesperación por salvar a su hijo, no alertaron a los demás padres de niños pequeños sobre la inminente matanza, de la que tuvieron conocimiento previo. «El Evangelio según Jesucristo», una novela que vale la pena leerse en cualquier momento, y en estos días más.