Tras imponerse en la última edición de Rutas de América, AGUSTÍN MOREIRA se hizo respuesta en EL PUEBLO, ante la inquietud planteada: ¿por qué Cerro Largo es capaz de montar un equipo de ciclismo y en Salto se dista de esa posibilidad?

Desde la llaneza en su decir y apelando a determinada lógica de hecho, Agustín soltó la respuesta. «Aquí en Salto es imposible, porque juntarse en torno a un objetivo parece cosa lejana.

En Cerro Largo se llegó a esa idea porque desde varias tiendas se pusieron a trabajar por la idea.

En el caso de la Intendencia, un aporte fundamental, mientras que el comercio local tampoco dejó de sumar.

Cuando en Cerro Largo, se planteó lo que se buscaba, no hubo división. Que en Salto se funcione como ellos, no es posible, hasta tanto no se plantee un cambio de mentalidad».

Al fin de cuentas, siempre una razón es consecuencia.

Y que Salto no registre un equipo de ciclismo, un equipo profesional en fútbol, es consecuencia.

Se trata de saber cómo se combate la vocación para dividir y cómo evitar que opere a cal y canto, la mentalidad de lo mezquino.