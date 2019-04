Por cuarto año consecutivo, la selección juvenil sub 17 de Florida, avanzaba a las semifinales del Campeonato del Interior.

No parecen existir dudas respecto al protagonismo al que le asiste en la Confederación del sur, sino tras ello, proyectándose a escalas superiores.

Florida es el rival de Salto en la final. El que tiene la Dirección Técnica del Profesor Ariel Petrullo y que de local perdió 1 a 0 frente a Tacuarembó. Pero en el partido de vuelta disputado el sábado pasado, y más allá de la condición de visitante, ridiculizó a Tacuarembó hasta alcanzar la lotería: clavó el 5 a 0. Los goles para tener en cuenta: 10′ Aharón Falero, 36′ Juan Cruz Rivas, 28′ Emiliano Vidart, 34′ Tadeo Irureta, 43′ Facundo Barrios (F).

UN ENVIDIABLE PODER

Al cabo de los 90′ de juego en el Estadio “Ing. Raúl Goyenola”, los colegas floridenses no dudaron: “fue la mejor expresión del equipo desde el inicio del Campeonato del Interior.

La impotencia de Tacuarembó se entiende a partir de una selección como la nuestra, que no dudó nunca y fue encontrando las diferencias. Fue un equipo con luz propia”. Y como para que los salteños vayamos sabiendo respecto a estos nombres.

Son los de Florida finalista. Federico Hernández, Aharón Falero, Santiago Pereyra, Emiliano Vidart, Johan Luengo, Jonathan Ledesma, Miguel Fleitas, Bruno Matto, Gerardo Tropiano, Giuliano Egües, Juan Cruz Rivas.