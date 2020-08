Nuno Martins, desde el diario RÉCORD de Lisboa y EL PUEBLO, a puente tendido

«El club cuenta con el mayor número de aficionados de Portugal y también de un equipo portugués en todo el mundo. Todo esto ha llevado a que el Benfica haya entrado en el Libro Guinness de récords mundiales el 9 de noviembre de 2006, siendo reconocido como el club con más socios de todo el mundo, llegando en ese momento a 197.877. A finales de 2009 el Benfica se mantenía como el club de fútbol con más socios de todo el mundo, superando la barrera de los 200.000, seguido del Fútbol Club Barcelona español (180.000 socios). Fue elegido por la FIFA el 12º club de fútbol más grande del siglo XX y fue considerado por la IFFHS como el noveno mejor club europeo del siglo XX»

NUNO MARTINS es periodista de RÉCORD, el medio escrito de mayor resonancia pública en Lisboa. El diario es abarcador de todos los deportes, pero el eje es el fútbol.

La ciudad acusa el estallido propio de un alumbramiento soñado, desde el momento que las últimas horas se convirtieron en antesala para el fichaje de EDINSON CAVANI.

El colega se comunicó con EL PUEBLO en la noche del lunes. Quería saber más del delantero nacido en estos lares. El nombre de Salto, va siendo familiar también en aquella comarca. Por Cavani. Y porque saben igualmente que Luis Suárez, «también es de ahí», y porque los dos lideran la legión de futbolistas uruguayos a manera de patria peregrina, en este caso pelota mediante.

Nuno Martins fue interrogando a distancia casi en un perfecto idioma español. Aunque no es poco lo que se sabe de las entrañas de Cavani en Salto y su despertar en el fútbol con la camiseta de Nacional en el pecho, a la hora de la niñez jugando, queriendo y soñando, el tema «es saber como llega, si está en condiciones de respuesta y que hizo en materia de adecuación física»

UNA REVOLUCIÓN

CRUZANDO EL OCÉANO

El liderazgo del diario RÉCORD en Lisboa, es incuestionable. Su primera publicación data de 1948. Es el medio masivo en la capital portuguesa que ha realizado todo un seguimiento del tema-Cavani, «porque es de lo que aquí se habla, cuando el nombre de Benfica está sobre la mesa». Al colega le sorprende en buena medida la pasión de Edinson Cavani por la caza y que en sus tiempos de tregua en Salto, «no sea el fútbol, algo de lo que se hable».

Quiso saber sobre los primeros años del ídolo «naranjero», los equipos en que jugó y si «Fernando Guglielmone, su hermano, fue parte del fútbol dentro de una cancha».

Le sorprendió a distancia que el propio jugador, «tenga esa discreción para hablar de su futuro y del equipo que irá, porque generalmente se menciona el destino, máxime que no es secreto el interés de Benfica, aunque en su momento no fue el único que pretendió al jugador».

Cierto es que en Lisboa, la nueva revolución fue planteándose con el arribo de Edinson Cavani.

DE TANTO AYER

Sus recientes 200 goles en el PSG de París, la condición de segundo goleador de la selección uruguaya, el camino previo que supuso Danubio de Montevideo, combinados juveniles, Palermo, Nápoles después y por último los franceses mientras la nueva realidad avanza y va llegando para quedarse.

El Benfica disputa sus partidos como local en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, denominación oficial del mismo, aunque es más conocido como Estadio Da Luz. Se encuentra ubicado en la Avenida General Norton De Matos 1500, en la ciudad de Lisboa, y fue inaugurado el 25 de octubre de 2003 en un encuentro que enfrentó al Benfica contra Nacional que terminó con victoria local por dos goles a uno.

Ahí jugará ese Edinson Cavani. ¿Lisboa a sus pies? Esa es la cuestión.