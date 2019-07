El martes a la noche en el gimnasio Bernasconi. La fría noche del martes en que Luis Macedo asumió el control técnico de Salto Nuevo, tras el final de ciclo de José Enrique García.

El mismo que se prolongó hasta la novena fecha.

La derrota ante Ceibal por 1 a 0, implicó el cese.

No solo la derrota como consecuencia, sino la sucesión de situaciones que implicaron el cese del entonces Director Técnico.

El hecho es que ese primer encuentro del “Lucho” con el plantel, no faltaron argumentos expuestos para que los jugadores fueran captando su manera de enfocar el fútbol y sobre todo sus características para ejercer la función.

EL PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD

Cuando el presidente de Salto Nuevo, Javier Suárez fue directo al habla con Luis Macedo, el “Lucho” puso algunos puntos sobre las íes. Sobre todo el relativo, a que “es el entrenador quien determinada quien juega y quien no juega”.

Temperamental-frontal siempre, fue reflejando su pensamiento al tiempo de asumir el nuevo ciclo al frente del plantel superior de Salto Nuevo.

El principio de autoridad a la medida del “Lucho”. Eso está claro.

LA HORA DE IR VOLVIENDO

Esa no continuidad de Joselo García y la aparición de Macedo, provocó retornos en Salto Nuevo.

Un total de cuatro: Pablo “Pitu” Gómez, Luis “Huevo” Ocampo, José “Chino” Cabrera y Víctor Rodríguez.

No en pocas instancias se había procurado un acercamiento entre Joselo y Cabrera.

El hecho es que el DT cesado había tenido complicaciones específicas con algunos jugadores.

A su vez quien se alejó antes que Joselo, fue el prof. Marcos Trindade, por lo que en la jornada de la vispera se definía el arribo de JULIO VARGAS a la preparación física de Salto Nuevo.

En la última edición del Campeonato del Interior de Selecciones, Julio Vargas integró el Cuerpo Técnico del combinado mayor liderado por Jorge Noboa.

Por lo tanto si de Salto Nuevo se trata, una manera de ir recomponiendo la interna.

Libertad es el rival que asoma. Será la hora del estreno.

La del “Lucho” DT.