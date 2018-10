Fabián Bochia secretario general de la Intendencia de Salto estuvo participando del lanzamiento de la Exposición, ocasión en la que manifestó que la intendencia ha estado colaborando para la realización de esta fiesta del campo y la ciudad, destacó que “Salto es un departamento agropecuario y cuando le fue bien al campo le fue bien a Salto, y en este año que arrancó muy mal con una sequía muy fuerte, luego lluvias que complicaron en el mes de febrero, lo que hizo que no se pudiera realizar el Salto Ovino, fiesta que queremos que vuelva porque Salto en algún momento tuvo el mayor rodeo ovino del país, queremos que se pueda transmitir lo que la gente del campo con tanta capacidad nos puede transmitir que es el esfuerzo diario y permanente para llevar adelante una tarea de una nobleza excepcional y que nosotros a veces no la valoramos porque no la conocemos”.

Bochia aseguró que para la comuna “es colaborar con lo que nos representa”, resaltando los espectáculos que se podrán apreciar en esta oportunidad.

Resaltó además la participación de muchos comercios e industrias y empresas locales y nacionales, el esfuerzo del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior “que se conjuga para ser una gran fiesta que llama a toda la familia”.

Reiteró que “es un gusto apoyar esta fiesta como debe ser”, agradeció la presencia del presidente de la Junta Departamental, que también apoya la fiesta, “mostrando que Salto unido puede hace cosas magnificas como esta”.