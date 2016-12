Buenos Aires, 5 dic (EFE).- Un árbitro de fútbol de Argentina fue agredido por hinchas y jugadores del equipo Sarmiento de Ayacucho en un partido de la liga Federal B por no pitar un penalti en favor del equipo local, informaron hoy medios locales. Durante el encuentro entre el Sarmiento y el Sansinena de General Cerri, disputado el pasado sábado, en el segundo tiempo y con el partido empatado, surgió una jugada en la que un futbolista de Sarmiento cayó dentro del área. Para el árbitro del partido, Claudio Elichiri, no fue penalti y dejó seguir el juego, que culminó con un gol del contrario que le dio el pase al ascenso al Federal A.

Esa acción, que no fue bien tomada por los jugadores de Sarmiento, provocó insultos y alguna agresión física por lo que varios futbolistas fueron expulsados y el árbitro dio por finalizado el encuentro.

En ese momento, hinchas del equipo Sarmiento ingresaron al campo de juego, golpearon a Elichiri y fueron detenidos por los propios jugadores del equipo local ante la falta de agentes policiales.