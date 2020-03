Tras una reunión con los gobernadores el presidente Fernández tomó la medida para evitar el contagio del coronavirus

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una cuarentena «general y obligatoria» hasta el 31 de marzo, momento en el que se estudiará la situación de contagio del coronavirus en el país.

En una reunión con todos los gobernadores, Fernández tomó esta decisión para evitar que cada provincia siga tomando medidas por sus lados, de forma «unilateral».

La aspiración del presidente argentino es administrar esta situación con un esquema más drástico, sin generar problemas de desabastecimiento, que ya se empezó a palpar en Argentina durante el fin de semana.

En esta cuarentena general y obligatoria, está contemplado «el bloqueo de ciudades con evidencia de transmisión local, el distanciamiento social masivo en todo el país y la prohibición de actividades comerciales» según publicó La Nación.

Las medidas tomadas por el presidente Fernández, incluirá la no obligación formal de concurrir a los lugares de trabajo, con la excepción de las fuerzas de seguridad, las policías provinciales, los bomberos y los empleados que trabajen en servicios de primera necesidad como: hospitales, venta de alimentos, farmacias, etc.

Además solo se podrá abandonar el domicilio particular para la compra de productos de primera necesidad o emergencia médica, y en caso de que las personas salgan del domicilio se lo puede considerar como un delito.

El Estado nacional y los Estados provinciales garantizarán la provisión constante de alimentos en los comercios y supermercados en todo el país; y los hospitales públicos y privados tendrán guardias mínimas para emergencias.

