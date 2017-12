Buenos Aires, 10 dic (EFE).- La Armada Argentina continúa con las operaciones de búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 25 días con 44 tripulantes a bordo en el océano Atlántico, y aclaró hoy que el área en donde buscan está llena de «canalones submarinos» que dificultan el trabajo de los sensores.

«La zona de búsqueda está eminentemente ubicada en lo que llamamos talud superior, talud medio», similar a una «cordillera invertida», tiene una pendiente de dos grados y «canalones» que pueden tener desde «una decena de metros hasta 200 metros» de profundidad, detalló hoy el oceanógrafo Ariel Troisi durante un parte oficial.

La irregularidad del terreno empeora «el rendimiento de los sensores» y hace que haya «rebotes, falsos ecos», añadió Troisi.

«Algunas cosas se pueden ver y de otra dirección quedan enmascaradas» y el sensor «puede encontrar un objeto compatible con lo que uno esta buscando y no ser lo que uno busca sino ser simplemente un afloramiento rocoso», continuó.

En el mismo balance, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, aclaró que en esa zona buscan un «contacto», del que todavía no saben «si es metálico o no» y que «había sido corroborado como objeto a través del (buque) Cabo de Hornos a través de su sonda», explicó Balbi.

Señaló que este domingo inspeccionarán el objeto, situado «al suroeste del centro de área circular de radio de 40 kilómetros».

Esta zona fue delimitada en torno a una zona del océano en la que varias agencias internacionales registraron que había habido una explosión horas después de desaparecer el buque, cerca de donde se perdió su pista.

Una teoría sobre la desaparición del buque difundida por los medios locales en las últimas horas fue la expresada por un analista estadounidense, Bruce Rule, quien decía que el submarino habría sufrido un «colapso» y que habría sido el origen de dicha explosión.

Al ser preguntado al respecto, Balbi reconoció que tienen en cuenta esa teoría pero insistió en que es una «opinión personal» al no haber pruebas.

Una de las principales hipótesis es que ese «evento consistente en una explosión» -tal y como lo definieron desde la embajada de Argentina en Austria- puede estar relacionado con la avería de la que el submarino informó a tierra la noche anterior a que se le perdiera la pista.

Primero por teléfono y después por escrito, el comandante del San Juan alertó a sus superiores de que había habido entrado agua por un conducto de ventilación (snorkel), que se filtró en el compartimiento de las baterías eléctricas y produjo un principio de incendio.

Según la Armada, ese fallo fue subsanado y el submarino pudo seguir navegando hacia Mar del Plata, adonde tenía que haber llegado el 19 de noviembre.

A falta de novedades, Balbi anunció hace dos días que ampliaban la búsqueda hacia el norte en la dirección que tendría que haber llevado el submarino.

El área de operaciones en el océano abarca 40.000 kilómetros cuadrados, aunque la de mayor concentración de las unidades de búsqueda es de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad.

Actualmente seis buques nacionales y extranjeros forman parte de la búsqueda del San Juan, con el que se tuvo el último contacto el 15 de noviembre, cuando se dirigía rumbo a Mar del Plata desde el puerto de Ushuaia, el más austral del país.

Balbi precisó esta mañana que el operativo para encontrar al submarino es solamente de «búsqueda» y que su «reflotamiento» no forma parte de la labor que están llevando a cabo estos días.

Este sábado la Armada Argentina informó que dos objetos que habían sido detectados en el fondo del Atlántico por sensores, a 833 y 940 metros de profundidad, no correspondían al submarino y destacó que ya se analizaban otros contactos.

El capitán de navío Balbi aseguró en ese mismo parte que desconoce hasta cuándo podrán seguir trabajando los países extranjeros que están colaborando con el rastrillaje, de cuyo material de alta tecnología depende el operativo.

Los buques que participan en el operativo han barrido casi dos veces ese área y siguen insistiendo.

EFE