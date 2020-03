Estados Unidos es ya el centro mundial de la pandemia de Covid-19. El virus se ceba con el país, que ha superado el número de contagios de China, con más de 140.000, y ha duplicado en dos días la cifra de muertos: más de 2.600 según el reporte de este domingo de la Johns Hopkins University&Medicine. En el resto del continente, Canadá y Brasil concentran la mayoría de casos de Covid-19, seguidos por Ecuador y Chile. En estos cuatro países el crecimiento de contagios se acelera, caso especial para Brasil (117 muertos) y Ecuador (48 muertos).

En México y Argentina, la curva de contagios empieza a inclinarse. México ha anunciado ya 848 contagios. El Gobierno de López Obrador, uno de los que menos medidas ha adoptado en la región, ha recomendado ahora a la población “quedarse en casa”, tras asumir una semana de críticas por haber pedido que no se “exagerara” con la pandemia.

A nivel global, más de medio millón personas se ha contagiado de la Covid-19 en todo el mundo. Se han registrado casi 32.000 muertes y la recuperación de más de 142.600 pacientes. A continuación, las noticias más relevantes sobre la pandemia en América.

ARGENTINA Y LA CUARENTENA

El presidente Alberto Fernández acaba de anunciar la prórroga del confinamiento que los argentinos cumplen desde hace diez días hasta el domingo 12 de abril. «He tomado la decisión de que vamos a extender la cuarentena hasta que termine Semana Santa. El virus demora 14 días en desarrollarse, prolongando la cuarentena vamos a haber cumplido dos ciclos, y tendremos datos más claros de cómo atender a los infectados», dijo en un mensaje desde la residencia de Olivos.

«Es un largo camino que tenemos que enfrentar. Es una guerra contra un Ejército invisible que ataca en lugares que no esperamos», dijo Fernández. «Es espeluznante ver la velocidad con la que crece esta pandemia. La cuarenta es para tener tiempo para prepararnos y proveernos de insumos», explicó.

Fernández hizo un resumen de lo que ha vivido Argentina hasta ahora, con cientos de detenidos por violar el aislamiento obligatorio. También pidió a aquellos que viven en los barrios más pobres que «respeten el aislamiento». «A todos les llegarán los recursos necesarios para vivir», les prometió a los más pobres.

«No estamos descuidando la economía», dijo Fernández. Argentina atraviesa una grave crisis y la parálisis tendrá efectos aún no mensurables sobre la actividad. Según el presidente, «hemos hecho todo lo necesario para poder sobrellevar este momento económico. Por eso no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Voy a ser duro con los que despiden gente, porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Nadie se salva solo», dijo.

«Este es un camino que recién empieza y tenemos mucho por delante», cerró Fernández.