Coronavirus Argentina

Buenos Aires, 11 may. (EFE).- Argentina entra este lunes en una nueva extensión de la cuarentena que se que se mantendrá, al menos, hasta el 24 de mayo, y en la que se contemplan excepciones principalmente fuera de Buenos Aires y su área metropolitana, según detalla un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

En las poblaciones con menos de 500.000 habitantes, las autoridades locales podrán disponer nuevas excepciones al aislamiento social «con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales», siempre y cuando estos lugares cumplan una serie de requisitos, como un tiempo de duplicación de casos del COVID-19 no inferior a quince días. Los territorios que quieran acogerse a esta posibilidad deberán contar con «capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria», una «evaluación positiva de las autoridades sanitarias», y las personas exceptuadas de la cuarentena no podrán superar el 75 % de la población.

Cada excepción se deberá comunicar al Ministerio de Salud de la Nación, quien realizará un monitoreo de las actividades «siempre con la posibilidad de ante alguna alerta o algún llamado de atención, evaluarlo, detener al actividad o volver a alguna etapa anterior», indicó hoy la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

MÁS RESTRICCIONES EN GRANDES POBLACIONES

Las poblaciones con más de medio millón de habitantes, a excepción de Buenos Aires y su parea metropolitana, gozarán de la misma posibilidad, también a iniciativa de las autoridades locales, aunque cumpliendo con más restricciones, y la principal es que el tiempo de duplicación de contagiados no sea inferior a 25 días. Las actividades que se quieran abrir deberán contar con un protocolo aprobado previamente por el Ministerio de Salud, y en caso contrario los gobernadores locales deberán presentar uno y solicitar el permiso de apertura al Gobierno nacional. Solo se podrán disponer las excepciones «si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y las trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos y trenes».

BUENOS AIRES, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana es la zona más poblada del país, donde residen cerca de 13 millones de personas, y en la que se registraron mayor número de contagios, por lo que las excepciones a la cuarentena son más estrictas y cada actividad que los poderes locales quieran reabrir deberá contar con la aprobación del Ejecutivo nacional. Cada actividad necesitará un protocolo de actuación y el traslado de trabajadores deberá ser garantizado por el empleador «sin la utilización del servicio público de transporte». El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que las primeras actividades en abrir serán aquellas en que «es más fácil mantener la distancia». «La idea es ir sumando actividades gradualmente, todas a la vez no se puede, cada una requiere un protocolo muy particular», señaló en diálogo con Radio Continental. (…)